Represiòn: Tu celular te espìa y manipula

Anoche, mientras buscábamos con mi esposa un programa en nuestra TV conectada a internet, ella se quejó de que los dos perros que nuestra hija había dejado en nuestro jardín la estaban molestando con sus ladridos incesantes. Pocos minutos después apareció en el ángulo superior derecho de la pantalla de la TV un anuncio que decía: “Sepa cómo hacer callar a un perro que ladra sin parar”. Pensamos que la coincidencia era demasiado extraordinaria para que se tratase de una mera coincidencia. Pulsé sobre el anuncio y el mismo refería a una propaganda de un aparato de ultrasonido que, cuando apuntado hacia el perro que ladra, al emitir una señal inaudible para el ser humano, hace parar de ladrar instantáneamente al can. Volvimos a pensar que la extraordinaria coincidencia no podía ser una coincidencia. Como no creemos que alguna agencia de inteligencia haya instalado micrófonos en nuestro dormitorio, sólo dos vías de comunicación podían explicar el extraño fenómeno que acababa de ocurrir; una era la propia TV, y la otra la daban nuestros sendos celulares con acceso a internet que yacían sobre nuestras respectivas mesas de luz, uno de ellos encendido, y el otro apagado. Entonces pusimos el hecho en su contexto y luego esbozamos una alternativa a lo que le está ocurriendo a la parte de la Humanidad que tiene acceso a los recursos tecnológicos citados.

El 3 de enero de 2019 “Le Monde Diplomatique” en portugués publicó un artículo intitulado “Um capitalismo de vigilância”, de Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School y autora del libro “The Age of Surveillance Capitalism: The Figth for a Human Future at the New Frontier of Power”. Zuboff, describiendo sucesivos desarrollos de Google y Facebook y citando a algunos de sus personeros, muestra que el capitalismo encontró una mercancía capaz de generar lucros de miles de millones de dólares; se trata de la colecta y venta masiva de informaciones sobre gustos y preferencias de los usuarios de los aparatos de comunicación conectados a internet; los compradores de esa información son las agencias de propaganda y las empresas que pasan a bombardear al usuario con mensajes publicitarios que se transforman en ganancias millonarias cuando el usuario guía sus compras a partir de esas influencias; ahora bien, esa recolección permanente de información se hace sin que el usuario se dé cuenta del juego en el que participa cada vez en la que a través de internet oye, mira o busca algún producto o tema (o, quizá, simplemente cuando usa un horno o cafetera “inteligente”, y que, como tal, agrego yo, también podría ser vehículo transmisor de conversaciones); así el usuario es literalmente espiado las 24 horas del día y la sociedad capitalista en la que vive se transforma en un Big Brother que hace realidad, con fines de lucro muy precisos, los avatares del pobre Jim Carrey.