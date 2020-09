Chile_El Oro Verde: La Palta (aguacate) como pesadilla

El trabajo ha dejado su marca en los hombres. Recoger paltas todo el día en pendientes empinadas es difícil y agotador. Todos sufren de dolor de espalda y de las articulaciones. Durante la cosecha, las cestas que pesan alrededor de 30 kilos son llevadas a la espalda, con largas caminatas de arriba a abajo. Las lesiones sólo se reportan parcialmente a las mutuales para mantener las tarifas bajas. No hay instalaciones de higiene en los campos de trabajo, y la comida se come en el mismo campo, entre el veneno para ratas y los pesticidas rociados a los árboles.

Marcela, una antigua trabajadora, recuerda que una compañera, estando bajo fuerte presión y estrés, metió su mano en una máquina. Ésta tuvo que ser amputada. «Nos trataron terriblemente». Todos los días se les dijo que podían ser reemplazados inmediatamente. «El jefe me decía afuera del packing había suficiente gente que necesitaba encontrar un trabajo”. Otra persona agrega: «Hasta el día de hoy, nuevos trabajadores vienen todos los días, porque los antiguos no pueden soportar más la presión».

Pero no es sólo la biodiversidad la que está siendo eliminada por el veneno. «Estos plaguicidas no sólo destruyen la fauna y la flora», dice Rozas, «sino que también envenenan a la población local». Especialmente cuando los químicos son rociados por helicópteros y drones. Por ley la población local debe ser advertida con antelación para que no esté al aire libre mientras se rocían los venenos. Pero no lo son. Según declaraciones de los vecinos de las plantaciones, nunca han sido advertidos antes de que las sustancias tóxicas fueran liberadas sobre sus cabezas. Después de varias protestas, al menos consiguieron que los helicópteros hicieran sus rondas un poco más lejos de los lugares habitados.