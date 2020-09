Colombia: Indígenas recuperan tierras despojadas por la industria de la caña

Hoy, quienes nos asumimos como liberadores, no negociamos con el gobierno y no queremos nada de ellos, buscamos fortalecer nuestra autonomía con el conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros. La liberación de la Madre Tierra no esta en negociación, porque es una lucha por la vida y, el gobierno, lo que ha hecho es sembrar miedo y muerte, por tanto no hay nada que esperar de ellos”, continúa José.