Chile: Y el que no vota en este plebiscito??

Ha sido difícil tomar la decisión de escribir esta crónica manifestando que no participaré del proceso constituyente en curso ni votaré en el Plebiscito del 25 de octubre, aun cuando esto ya lo he planteado claramente en otras crónicas que he realizado anteriormente (“Espejismo Constituyente”, “¿Terminó el Carnaval de Máscaras Neoliberal?”; “Qué Aprueba el Apruebo”) , pero he sentido la necesidad de hacerlo en forma explícita ya que considero que es parte de una opción, de un acto político meditado, no de una posición emocional ni antojadiza, posición que nada tiene que ver con participar o no de los procesos electorales o “ciudadanos” en general, sino que simplemente es la opción política de no participar en este proceso creado desde las élites, con sus propias , meditadas y bien delimitadas reglas.