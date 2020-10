Venezuela_Entre “Dios y el Diablo”: Imposición católica en los Andes merideños

En primer lugar, cabe aclarar, para quienes aún creen que Dios y los santos patronos ya estaban presentes en la vida espiritual de los antiguos pobladores de los Andes merideños y por supuesto del continente americano, que los aborígenes no practicaban el culto a figuras o divinidades de origen humano, sino la adoración a diversos elementos medioambientales (naturismo) como las montañas, las lagunas, las cuevas o cavernas, las corrientes fluviales, entre otros, y el totemismo, otorgamiento a plantas y animales de diversos atributos mágicos o sobrenaturales. Los nativos al creer que habían lugares sagrados, por ejemplo, evidentemente manifestaban una estrecha interrelación ser humano-medio ambiente propia de antiguas culturas no explotadoras-depredadoras; pensaban que allí habitaban algunas entidades sobrehumanas que evitaban su profanación y que cuidaban su entorno, lógicamente vital para el poblamiento. Una de dichas entidades en los Andes merideños habría sido el Ches, representada generalmente en estatuillas o figurillas de diferentes materiales, y en cuyo honor se ofrendaban regularmente alimentos o productos de distinta utilidad. De tal manera que resulta obvio que la adoración andina hacia Dios y hacia los santos proviene de la imposición del cristianismo desde el inicio del proceso de conquista y colonización, y no de las creencias mágico-religiosas de los indígenas.