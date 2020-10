Argentina: Mafalda, una niña política

Yo diría que Mafalda había logrado una ceremonia de resucitación, al decir de Vicente Zito Lema, de una comunista que era su abuela. Mafalda no era una niña comunista. La genialidad del genio fue distribuir en cada entrañable personaje la crítica y lo criticado. Y digo crítica y no reproche, porque el pensamiento crítico aclara y no oscurece, y el reproche termina en castigo. Mafalda sostenía un pensamiento crítico e irónico. Es una militante del humor permanente. Solamente un niño puede decir que “el rey está desnudo”. Y que la cultura burguesa, tapada de visones, armiño y lamé, tenía que ser desnudada. Pero había dos claves en esa estrategia. Una me la anticipó mi padre. No estuve de acuerdo, pero debo mencionarlo porque Quino lo afirma. “una cosa inteligente dicha por un adulto no tiene ninguna gracia, mientras que si la dice una niña todo cambia”. La misma cultura represora que trató siempre a niñas y niños como infradotados, no tenía defensas frente a la penetrante lucidez de Mafalda. Apenas una lamentable escapatoria que consistía en reírse por no llorar. Y menos pensar.