Argentina: Pobreza 1974 – 2020: historia de una infamia

Aunque no mueve ningún amperímetro en el debate que eligen las dirigencias políticas, judiciales, empresariales y mediáticas de la Argentina, la pobreza de 18 millones y medio de argentinos y la historia de ese índice infame desde la dictadura a estos días es una foto del fracaso sistémico. El derrumbe que dejó el gobierno anterior y la pandemia que arrasó los harapos de la economía hundieron en la pobreza a poco menos de la mitad de los argentinos y a 6 de cada 10 niños. Y determinó que la clase media, por primera vez en décadas, cayó por debajo de un tercio de la población. Hace apenas 46 años, un segundo en la historia del mundo, se registraron apenas un 8% de pobreza y las tasas de desempleo y desigualdad más bajas de la historia. El país fue otro y no hace tanto. Y la destrucción tiene responsables con rostro, nombres e impunidad.

El 40,9 % del INDEC implica 18 millones y medio de argentinos pobres. Y 4.800.000 indigentes. La indigencia, seamos claros, es hambre. Es no llegar a una alimentación suficiente para la vida. Casi 5 millones de personas.

La indigencia –el hambre, la falta de techo, de servicios básicos- se duplicó en dos años: durante el primer semestre de 2018 llegaba al 4,9%. El temporal macrista y la pandemia plantaron este 10,5% que no es apenas un número frío en un gráfico de barras. Es un montón de gente. Es la Bombonera llena en 92 partidos. Es el Monumental repleto 71 veces. Es la población de Santa Fe y Salta juntas. Todos arrumbados en los márgenes de un sistema que los multiplica y los descarta.

Dentro de esta brutal gráfica social , hay 6.200.000 niños de hasta 14 años que viven en hogares pobres. Y 8.300.000 si se suma a los adolescentes. Chicos y chicas con el futuro cortito y acotado a qué tormenta se desate mañana. A qué país estén dispuestos a construirles los protagonistas de las grietas coyunturales, los actores de reparto que pasan por el escenario todo el tiempo disputándose hilachas de poder, matándose por tres jueces, un per saltum y el protocolo de las sesiones virtuales porque hay una pandemia y se mueren 400 personas por día. La pobreza y la responsabilidad de las vidas en desgracia de la mitad de los argentinos les resbala a gran parte de ellos y les ha resbalado durante más de 40 años.

Los nuevos números de pobreza vomitan sobre los escritorios y las pantallas y los diarios que los leen como les conviene a cada uno, entre 4 y 5 millones de nuevos pobres y casi 2 millones de indigentes más. El mayor crecimiento del hundimiento social se da en los que tienen entre 15 y 29 años, sector donde aumentó 7,1 puntos la pobreza. Son chicas y chicos nacidos en las crisis de los 90 y de los 2000, crecidos en medio del neoliberalismo y de las consecuencias de la política topadora de Menem, De la Rúa y Duhalde. Sí, Duhalde, el ex presidente sin votos que sale a hablar de golpe de estado y entregó el país con un 62% de pobreza en 2003.

El pico de 66 % en el que la hiperdevaluación duhaldista sumió al país se redujo apenas al 62% cuando el ex bañero de Lomas le entregó el país a Néstor Kirchner.

Aquel 8% de 1974, que debió ser el faro de las dirigencias de la democracia, no se tradujo en otra cosa que en paños fríos a los fuegos de las crisis. En medio de las demonizaciones de unos a otros, en medio de poderes judiciales y mediáticos que se vuelven más voceros del poder concentrado que de la inmensa mayoría de los desplazados. No hay país que sobreviva a las discusiones banales en medio de una tragedia.

No hay más igualdad que esa presunta igualdad ante la ley que también es ficcional. No hay esfuerzo personal que catapulte de la pobreza a los pibes de entre 15 y 29 años que han sido condenados a los confines de esta tierra, si no hay un contexto político que los incluya y les conceda las mismas oportunidades que a la clase media acomodada que sobrevive o a la clase alta que nunca se inmuta.