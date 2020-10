Argentina_BsAs: Temporales en Guernica

Dos días lloviendo sin parar. La primavera tiene esa inestabilidad emocional de quien llueve y sale el sol según se levante ese día. Para la gente que intenta tener un pedacito de tierra en Guernica, una baldosa donde alzar tres chapas y una cortina de nylon con pretensión y sueño de vivienda, esa primavera parece aliarse con los dueños de los countries, los poderes judicial y político y el canto brutal de la derecha que los quiere ver barridos de la humilde tierrita prometida. El temporal del fin de semana desnudó la desgracia de la toma. Terrenos ubicados en el trasero del mundo, sin luz –la misma que les quería cortar Massa, Arieto y la intendenta de Presidente Perón-, sin agua, sin un techo que frene el diluvio, sin nada que caliente el feroz frío de la noche. Dos mil familias que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde ir, que no tienen donde caerse muertos con sus huesos calados, cuando sientan que se mueren. Que irán a parar a las calles y debajo de los puentes. Tres mil niños descalzos, con las única zapatillas empapadas, con el alimento que les trajeron en los bolsones típicos del estado (fideos, polenta y arroz) definitivamente inutilizados por el barro y el agua. Tres mil pibes sometidos al martirio de la injusticia, de la desigualdad más extrema. Mientras los poderes políticos se disputan el destino de tres jueces que no conocen ni le importan a la mayoría de los mortales que todos los días tratan de esquivar el covid, sobrevivir sin nada, superar una angustia pesada cada amanecer y salvar aunque sea una parte del colchón a la luz de un rayo a las tres de la mañana.