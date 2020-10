¿Qué pasó en Yby Ya’u?, ¿qué pasa en Paraguay?

La escena no es de una dictadura militar de los 70, sino del 6 de septiembre de 2020.

Así lo publicó Abdo en su Twitter tras volar inmediatamente 300 kilómetros al norte, hasta el supuesto campamento central del EPP, para felicitar al Ejército ante las cámaras. Solo unas horas más tarde sabríamos que, en realidad, el “operativo exitoso” de los militares había consistido en el asesinato a tiros de dos niñas de once años y de nacionalidad argentina que fueron enterradas ese mismo día sin practicarles la autopsia.

“Hablar hoy de niñas guerrilleras constituye una falta de ética en la que no pueden permitirse caer los medios masivos de comunicación, que también deben actuar como formadores ante una sociedad anestesiada por los estragos de un sistema educativo gestado en dictadura”, sostiene Conamuri.

Y aunque la Fiscalía o el Gobierno no han esclarecido aún ni el nombre de los oficiales que dispararon a las niñas, la Fiscalía corrió a investigar a 25 personas que asistieron a esa manifestación, con la excusa de haber violado la cuarentena. Seis estudiantes y activistas han sido procesadas por la Fiscalía por acudir a la protesta, una artesana encarcelada que se juega entre tres y 10 años de prisión por “menoscabo contra un monumento nacional”, y dos mujeres jóvenes más han tenido que huir del país porque están en busca y captura. La policía visitó domicilios de la capital buscando “izquierdistas y feministas”, según testimonios recabados para este reportaje.

Al día siguiente de la concentración, exalumnos de uno de los colegios más elitistas del país, el San José, enviaron roscas mortuorias al Panteón de los Héroes , pero no por la muerte de las niñas, si no por las pintadas en el monumento. Los medios los trataban como héroes, a ellas como delincuentes.

“Están criminalizando a mujeres jóvenes que hicieron uso de su derecho a la manifestación ciudadana. Existe jurisprudencia internacional que dice que prima la libertad de expresión y no puede ser criminalizada la persona. En otros países no es delito quemar la bandera nacional, corresponde al ámbito de la expresión política, no puede ser objeto de proceso penal”, resume a Pikara Magazine Natalia Rodríguez, abogada defensora de Chaparro.