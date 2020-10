Argentina: ¡Fuera FMI! Semana de Acción Global por la anulación de la deuda

No queremos espejitos de color verde. No queremos seguir pagando con el hambre y nuestras vidas, con la vida de la naturaleza y del planeta entero, una deuda que ni siquiera es nuestra. Queremos Agua y Tierra para vivir en Guernica como en Villa Mascardi, No a la megaminería en Chubut, Fuera Agua Rica en Andalgalá, No a las MegaRepresas en Santa Cruz, Neuquén, Misiones y Mendoza, Paren de Fumigarnos e Incendiarnos, Basta de Femicidios y Gatillo Fácil, Justicia para Facundo, Santiago, Rafael, Que abren los archivos y tantos derechos más por los que en todas partes, seguiremos peleando. ¡La Vida antes que la Deuda! Somos los pueblos y la naturaleza, les acreedores.