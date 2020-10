Mèxico_Chiapas: Entrevista a Juan Manuel Canales, médico de las comunidades zapatistas

Mèxico

Entrevistamos a Juan Manuel Canales, médico mexicano que lleva más de 35 años acompañando a las comunidades zapatistas de Chiapas en la construcción de una salud autónoma. Ex médico guerrillero, está comprometido con la construcción de un mundo mejor basado en la paz, en el que la salud sea un derecho universal.

¿Cómo llegaste a Altamirano?

A través de un amigo estadounidense, ex combatiente de Vietnam. Lo conocí en la guerra civil revolucionaria por la liberación de El Salvador; Me uní a la guerrilla como médico. Cuando el conflicto de El Salvador terminó en enero de 1992 con la firma de los acuerdos de paz, regresé a México con la intención de buscar trabajo y ofrecer algo a mi nueva familia salvadoreña. Después de dos años de trabajos mal pagados, regresé a El Salvador y comencé a trabajar en una ONG. En 1999 regresé a México nuevamente y le pedí ayuda a mi amigo estadounidense. Pasé el contacto de la Dra. Linnea Capps, que estaba en Chiapas en ese momento y comencé a trabajar con la ONG Médicos por la Salud Global.

¿Qué haces en las comunidades indígenas de Altamirano?

En primer lugar, debemos tomar en cuenta la importancia del permiso de la junta de Caracol (centros de mando del EZLN – Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para poder trabajar o apoyar a las comunidades indígenas organizadas, sin las cuales no podemos ingresar a las comunidades. Hasta hace muy poco apoyé, acompañé y capacité a promotores de salud indígenas organizados en el EZLN, quienes en 1994 tomaron las armas contra el gobierno mexicano por la expropiación y saqueo de sus tierras. Dentro del sistema autónomo de salud, los promotores de salud indígenas administran, dirigen y atienden a la población según su modelo de salud. Durante unos 35 años me he dedicado principalmente a enseñar, aprender y desaprender la salud comunitaria a través del método de educación popular de Paulo Freire. Considero el aprendizaje como un proceso transformativo y participativo de las personas; juntos construimos conocimiento y tratamos de liberarnos de todo lo que nos oprime. Junto con los promotores construyo un pensamiento crítico y práctico a través de una estructura relacional horizontal. Comparto tanto los conocimientos adquiridos en la facultad de medicina como mi experiencia basada en el trabajo de los promotores en sus comunidades de origen.

La capacitación que ofrezco tiene como objetivo enseñar a los promotores a gestionar el programa nacional de vacunación, manejo, transporte, almacenamiento, mantenimiento de la cadena de frío y distribución de vacunas en sus comunidades.

¿Cómo lo haces?

He aprendido a realizar mis ideas de lucha por nuestra liberación individual, ya que llevo dentro de mí al oprimido-opresor y al colonizador-represor. Parto de la premisa de que primero tengo que aprender a liberarme de todo lo que me oprime para poder ayudar, antes de enseñar, a aprender-desaprender-deconstruir lo que no necesito y lo que me enseñaron en las diferentes escuelas. Me refiero a un estilo de vida de consumismo absoluto, acumulación y pensamiento acrítico. Solo así podremos enseñar a liberarnos tanto individual como colectivamente, tomando partido contra las injusticias sociales y la violación de los derechos humanos, en particular el derecho a la salud y la educación. Aprendí mucho de las comunidades rurales donde hice toda mi práctica médica después de dejar la escuela de medicina. En ninguna de las escuelas a las que asistí me enseñaron a defenderme del racismo, la discriminación y la marginación, ni a identificar las injusticias sociales y políticas. Aprendí a interpretar y analizar a partir de la observación de lo que sucede en las comunidades rurales, aprendí a adaptarme y solucionar problemas de salud derivados de la injusticia social.

¿Por que lo haces?

Lo hago simplemente porque soy consciente de lo que significa apoyar y luchar contra las injusticias. Lo hago porque tengo conciencia de lucha pacífica y conozco a la clase pobre y explotada. Hago esto porque es importante construir un mundo mejor. Yo también soy pobre, pero con ganas de luchar y apoyar a los movimientos sociales independentistas. México ya no es una colonia de España, sino que se ha convertido en una colonia de los Estados Unidos, al igual que Italia y otros países europeos, que nos oprimen con su neocolonialismo disfrazado de cooperación internacional. Estamos oprimidos por préstamos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y los países que tienen inversiones en México. Nuestra deuda no es pagadera. Lucharemos para no pagarlo, sabiendo que si intentamos ser verdaderamente autónomos e independientes sin el yugo de las grandes potencias, desatarán una guerra sucia contra nosotros.

¿Qué injusticias enfrenta y cómo las afronta?

Todos los días veo la violación de los derechos de las personas, esos derechos que existen en teoría pero que en la práctica están muertos hace tiempo, como la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Quién los respeta entre los países ricos? ¿Quién respeta la Carta de los Derechos del Niño de UNICEF? ¿Quién respeta el derecho a la salud de la OMS-OPS? Los servicios públicos colapsaron cuando los gobiernos capitalistas neoliberales desmantelaron el sistema público que había existido durante más de 50 años. Cuando, junto con un promotor, recibimos a un paciente en la clínica independiente, le preguntamos a dónde fue a ser atendido antes de acudir a nosotros. La mayoría de las veces responde que ha recurrido al servicio de salud público y privado. Dejan de ir allí porque no les queda dinero, ni para trasladarse de su comunidad a un hospital, ni para comprar medicinas, ni para pagar costosas pruebas de laboratorio. Ahora muchos médicos tradicionales como curanderos, hierberos, hueseros y parteras también cobran caro por sus servicios.

¿Qué ha aprendido y qué sigue aprendiendo?

La cantidad de aprendizaje que he recibido en toda mi vida es incalculable e invaluable; Nunca dejaré de aprender, desaprender y deconstruirme de toda esa basura educativa que me enseñaron en la escuela. Cuando hice trabajo social en la selva Lacandona en el Estado de Chiapas con los indígenas Tzeltales, Tzotziles, Tojolabales, aprendí que hay otros idiomas y culturas además de los que se enseñan en las escuelas. Conoce y siente la nobleza, dignidad, humildad y sencillez de estas personas, sin olvidar su capacidad para sobrevivir en la selva.

Con los campesinos aprendí a ser humilde, sencillo, a organizarme para luchar, a identificar la miseria de toda la humanidad a la que pertenecemos. También aprendí con tristeza que los campesinos indígenas y no indígenas aspiran a la forma de vida capitalista. Piensan en consumir y acumular todo lo que se vende, desde objetos y edificios (casas, coches, armas, ropa, zapatos, etc.) hasta el cuerpo. También aprendí que no todo en la vida se compra con dinero.

¿Qué quieres decirles a los jóvenes y a todas las personas que siguen ideales similares al tuyo?

Aprende a luchar para ser más libre y crítico con tus propios pensamientos y con los demás, no temas expresar sentimientos y emociones. Sigue el sueño de vivir sin violencia, sin guerras, sin acumulación de bienes materiales y económicos. Ten miedo, pero aprende a controlarlo. Busca la verdad, lo que la vida misma te enseña a descubrir. Reflexiona sobre el concepto de pobreza que tanto asusta a la gente. ¿No es digno de ser pobre? ¿Es vergonzoso serlo? Pues bien, durante mis años de lucha he aprendido a ser pobre con dignidad y a cambiar la forma de pensar capitalista absorbida en la escuela. Aunque me considere así, soy un privilegiado, porque hay mucha gente pobre que no tiene nada. Me refiero especialmente a aquellos que viven como objetos inanimados o como muertos vivientes sin conciencia de sí mismos. Pero esta es una pobreza diferente.

Información del autor:

Claudio Rossetti Conti

Nacido en Milán, licenciado en Psicología del Desarrollo y la Comunicación. Participó en los proyectos AGESCI, en el campo de emergencias, en Calabria en Pentidattilo en 2002; en el Hogar Familiar de Pavía en 2005; organizó y planificó como formadora AGESCI, dentro de un equipo, actividades en la “Comunidad de Recuperación Lecco Il Gabbiano Drogodependientes, Cocaína y Alcohólicos” en 2006. En los años 2008 y 2012 trabajó con niñas y niñas de la calle en las favelas Mata Escura , Calabetão y Agua Suja en el estado de Salvador de Bahía, Brasil, con la asociación Meu Brasil y Acopamec (Associacão das Comunidades Paroquiais en Mata Escura y Calabetão). En 2015 colaboró ​​con Doctor en Salud Global y Psicólogos para los pueblos de Turín en México y El Salvador: en una filial de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS) realizó en un equipo actividades de capacitación para estudiantes y profesores y en la comunidad rural de Santa Marta Realizado en grupo investigaciones y análisis de problemas psicosociales de la realidad actual. En México, en el estado de Chiapas, realizó investigación y análisis de los problemas psicosociales presentes en el área y capacitó a: enfermeras del Hospital San Carlos (HSC) en diversos temas de salud mental; estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH); grupos étnicos indígenas “tzeltal” y “tojolabal” en comunidades rurales indígenas zapatistas (EZLN), trabajando con promotores de salud mental, y no zapatistas trabajando con la población local. Organizó y diseñó, en equipo, la formación de promotores de salud mental y trabajó como psicólogo comunitario en la ciudad de Altamirano, adoptando estrategias preventivas frente a los problemas psicosociales presentes en los distintos barrios. Miembro de la asamblea ampliada de teología mayense india. Todavía activo en Altamirano y en las comunidades indígenas locales.