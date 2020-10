La Construcción de la Memoria Histórica desde el Etnopsicoanálisis y el Psicodrama

Porque estamos confrontando una situación amenazante en América Latina (¿en el mundo?) y tenemos que analizar por qué los gobiernos de izquierda, o progresistas, sufren una derrota después de que estuvo en auge la esperanza y cundió la satisfacción por el logro de ser elegidos como gobernantes en muchos países. Ante esto, quiero ver si con nuestra herramienta podemos aportar algo, porque no podemos entender ni reaccionar ni oponer resistencias en contra de este sistema cruel si en nuestras investigaciones y actuaciones no incluimos el inconsciente (Sigmund Freud).

Los triunfos electorales de individuos como Donald Trump en Estados Unidos y ahora Jair Bolsonaro en Brasil, por solo mencionar dos casos, no pueden menos que llenarnos de estupefacción. Uno no logra entender cómo es posible que candidatos con un discurso tan contrario a determinados valores que la tradición demócrata ha conquistado y han signado la tendencia progresista en el mundo, consigan una votación popular tan favorable.

No obstante, es sobre esa realidad mediatizada que puedo y debo operar. Aun así, conociendo su mixtificación, la mente que sabe leer entre las líneas de la madeja mediática no deja de hallar sustento para cierto análisis sensato.

Como una práctica sistemática se sigue culpando a agentes externos de las causas que originan nuestros problemas. Por supuesto sabemos que los medios de información tienen su agenda particular y en cada caso su información está sesgada por ella. Igualmente conocemos que los gobiernos de signo contrario también tienen sus planes para sacar del juego a los que no se alinean en sus tendencias. Esto no deja de afectar el desarrollo normal de los procesos políticos en los distintos países y de ser causante de muchos entuertos. Sin embargo, ello incide, pero no decide.