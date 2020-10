Argentina_Còrdoba: Donde desaparece la biodiversidad

Director, Campus Córdoba del Right Livelihood College. Presidente de FUNAM. Profesor Titular Plenario en la Cátedra A de Biología Evolutiva Humana, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba.

Cifras de Córdoba hoy: quedan menos de 360.000 hectáreas de bosque nativo en buen estado de conservación, de las 12 millones de hectáreas que había a comienzos del siglo XX (sin descontar lo quemado en 2020). De los tres ambientes que caracterizaban a Córdoba (Provincia Biogeográfica Chaqueña, Provincia Biogeográfica del Espinal, Provincia Biogeográfica de la Estepa Pampeana) ya han sido practicamente exterminados el Espinal y la Estepa Pampeana (apenas quedan relictos, los sistemas masivos ya no existen). Incendios hoy: más de 290.000 hectareas quemadas desde enero a fines de septiembre de 2020. Desmontes: más de 37.000 hectáreas entre 2014 y 2019. Biodiversidad? El gobierno (y en general la academia, “mi” academia incluida) no tienen ni idea de lo que existe ambiente por ambiente. Es más fácil hablar de “biodiversidad” que intentar describir “la biodiversidad”. En Córdoba y en Argentina no tenemos mapas de biodiversidad. Se sigue creyendo que los bosques son árboles, los arbustales arbustos y los pastizales pastos.