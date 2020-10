Mèxico_Zapatistas: Saldremos a recorrer el mundo

Una delegación zapatista navegará hacia tierras europeas el próximo año, según anuncia un comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, publicado el pasado 5 de octubre. “Diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”, reza