Argentina_Corrientes: Defender las tierras de la comunidad guaranì Yahavere

«Sufrir un nuevo atropello es inentendible, llevamos años buscando únicamente que nos dejen tranquilos, está a la vista que no queremos enriquecernos ni evitar la circulación o el acceso a nadie por estas tierras, pero no podemos decir lo mismo de Macchiavello y sus empleados» declara Miriam Sotelo, miembro de la comunidad y del concejo de participación indígena como representante del pueblo guaraní de Corrientes.

«Decir que la comunidad firmo un acuerdo no es excusa para venir a encerrarnos, en esa mediación no se habló de tierras públicas, no participo el estado provincial, es ilógico creer que después de diez años de lucha acordemos de nuevo estar alambrados como animales, es una falta de respeto» señala Sotelo.