Bolivia: Brechas y puentes de la Autonomía Indígena Guaranì

Desde su fundación, el municipio de Gutiérrez ha sido dominado por los blancos, que han detentado el 80% del territorio del municipio y también el poder político (Albo, 2012). Sin embargo, tras un proceso de casi una década, este municipio se ha convertido en la Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae (Gutiérrez) por vía municipal (no territorial). Actualmente, este pueblo indígena está tejiendo el espacio público desde la autonomía indígena a partir sus propias estructuras organizativas, de su sistema de autoridades y la forma asamblearia como espacio de

Las brechas del Estado y los no indígenas

Teniendo en cuenta que, en doce años de vigencia de las Autonomías en Bolivia, más de una docena de pueblos han presentado demandas en su proceso, no obstante, solo tres han logrado

una acción de institucionalidad concreta como representantes no indígenas. Cabe señalar que dentro del espacio público de construcción autonomía los no indígenas son una minoría, pero con mucho poder económico para frenar el proceso con acciones legales y constitucionales.

La solicitud de acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por los karai, quienes se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como los no indígenas del lugar, denuncia de inconstitucional la Resolución del TSE N° TSE–RSP–ADM N° 183/2020 -que da curso a la aprobación del Estatuto por normas y procedimientos propios- y el artículo 2.II de la Ley 1198 de 14 de julio de 2019, que modifica la ley 031 de autonomías. Ley 1198 dispone que los Estatutos Indígenas deben ser aprobados por normas y procedimientos propios con participación efectiva de los no indígenas, vale decir pasar de la democracia liberal (referéndum) hacia la democracia comunitaria, esta ley también establece una supervisión del proceso por parte del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

En un trabajo que realicé junto a Amy Kennemore y Elizabeth Lopez (2018) señalamos que la formalización de las autonomías indígenas supone la dominación y supervisión del Estado que condiciona desde arriba, bajo parámetros específicos, lo que es indígena y lo que no, y que los pueblos indígenas por su parte utilizar los intersticios que brinda el Estado Plurinacional para colocar por delante sus proyectos de autodeterminación ligado al territorio, y el poder político.

La otra cara de las autonomías indígenas, es la compleja trama de relaciones con los no indígenas, que esconce la lucha por el territorio, el control del poder político y la necesidad de agenciar lo propio en un contexto de dominio de los karai. En Gutierrez las tensiones con los no indígenas del lugar, llevaron a las autoridades guaraníes de las Capitanías Kaaguasu y Gran Kaipependi Karovaicho (G.K.K.) y al presidente de la Asamblea Estatuyente de la Autonomía Indígena, a diseñar en el contenido de su Estatuto, así como en el proceso de aprobación, nuevas instituciones con instancias de decisión incluyentes y participativas a indígenas y no indígenas (Rosales, 2019),

entre ellas la creación de mecanismos de participación e inclusión dentro de la arena de las instituciones guaraníes.