Argentina: El alucinatorio político social

Hace algunos años, quizá demasiados, participé en el Seminario de Formación Teológica. Invitado por Gerardo Duré se realizó en la diócesis de Moreno. Fue una de las experiencias más importantes que tuve. Y he tenido varias. Fue el debut del concepto de “alucinatorio político social”. Algunos llaman a esto “relato”, “fake news”, “clarín miente”. Hay conceptos de la psicología y el psicoanálisis que son necesarios para el análisis político.

En la Argentina durante la década del 70 se creó Plataforma, una división en la hegemónica Asociación Psicoanalítica Internacional. Algo así como el Vaticano del Inconsciente. Y selló la unión entre pensamiento político, psicológico y social. La alucinación se define como “percepción sin objeto”. Las imágenes y las ideas no reflejan, no interpelan, no interpretan a las cosas. Directamente las reemplazan.