Argentina: Texto de pandemia

Se vio pibe y ágil trepando los árboles en los descampados ásperos de José León Suárez. Se acordó que no tuvo ni así de miedo cuando escaparon con Juan a ver el baldío de los fusilamientos de junio de 1956. «Vení para acá, Marito, es peligroso», le dijo su madre, pero no fue. «Vas a ver a la noche cuando venga tu padre», advirtió ella.

Las palizas del viejo le dolían en el cuerpo y en el alma. «Algún día yo te voy a cagar a trompadas, ya vas a ver», le arrojaba a su padre en silencio y mirando al piso. Ya era grande, no le podía pegar así, pensó.

—Váyanse, pendejos, ya son las dos de la madrugada. Se van o llamo a la policía— gritó doña Alicia, compañera de promoción del comisario. Aunque no lo esperaban, «llegó la cana» en una estanciera Ika y a certeras patadas de borceguíes en el culo dispersó a los «revoltosos».

Ya siendo muchachos, se reían de aquellas andanzas, pero ahora sí era tiempo de concretar. La Gladys jamás les daría bola, era más grande, tenía novio y militaba en política. Su hermana, Gloria, podía ser… estaba muy buena y, además, ella había «relojeado». «¡Y con qué mirada!», según evaluaron a sus 16 años. Aunque no sabían exactamente a quién de los dos, porque siempre «corrían en yunta».

Juan encaró primero, pero Gloria lo rebotó. Al tiempo fue Mario y tuvo su debut glorioso en el green del hoyo 18 del San Andrés Golf Club. Ahí se podía entrar sin que nadie jodiera, por un agujero en la alambrada perimetral. Acompañó a su flamante novia de regreso a la casa y no durmió en toda la noche. La repasó entera, la olfateó en su propia piel y escuchó las cosas que ella le musitó: «Desde sexto grado que te deseo», le reveló Gloria, empapada en su primera vez. Mario no se había agitado así nunca: «Una respiración frenética», describió. Y agregó patriótico: «¡Ooh, juro con Gloria morir!».

—Las pelotas, nos van a agarrar —desafió Mario. Corrió como no recordaba haberlo hecho jamás. «Casi me quedo sin pulmones», admitió.

—Te dije que te cuides, mirá como tosés —le insistía Gloria cuando ya eran mayores. Él, que no podía verla triste, entonaba a Celedonio Flores porque a ella le encantaba ese tango:

y otra vez me fui a baraja sobrando con treinta y tres».

Y así arribó a la memorable partida de truco que ganó en el bar de La Crujía y Ayacucho, en San Andrés. En esos terrenos —precisamente— fueron fusilados por el gobernador Juan Manuel de Rosas, Camila O’ Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, por «sacrílegos amantes». Los parroquianos se sabían toda la historia: que Sarmiento —opositor acérrimo de Rosas— había celebrado la ejecución; que Camila estaba embarazada; que el padre Castellanos la obligó a ingerir agua bendita «para bautizar a la criatura antes de su fusilamiento»; que a Camila le ofrecieron «un trato» donde debía decir que Ladislao la había violado y secuestrado para evitar su ejecución; que ella lo rechazó de plano y que Ladislao no se enteró de este hecho.

—¿Y cómo va andar cogiendo con un cura? —lanzó un tipo en el bar. —Oiga, che, no hable así de una mujer tan valiente o le arruino la salud a trompadas —aulló Galeano y arrancó para la vereda esperando la pelea, que no se concretó porque el otro no salió.