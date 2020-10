Capitalismo financiero y la carrera por los recursos naturales

El informe “El capitalismo clandestino y la financiarización de los territorios y la naturaleza”, publicado hoy por FIAN Internacional, el Instituto Transnacional y Focus on the Global South, se adentran en la estructura financiera global y en sus tácticas para extraer la riqueza de los recursos naturales.

“Nuestros gobiernos han creado las condiciones idóneas para el florecimiento del capitalismo clandestino a través de acuerdos público-privados, fondos de pensiones públicos y el desarrollo de la cooperación. Asimismo, los gobiernos, han concedido un lugar privilegiado en la mesa de negociaciones mundiales a compañías del sector financiero como BlackRock, Blackstone and Vanguard”, ha dicho Shalmali Guttal de Focus on the Global South.