Chile rebelde: desacato popular, una opción política para la coyuntura

Por el contrario, a quienes no participarán electoralmente en dicho proceso y no votaran en el Plebiscito, se les define, en el mejor de los casos, como “principistas”, ya que se trataría de una posición alejada de la realidad política, lo que se a su vez se traduciría en una opción más bien de tipo “moralista”.

El no participar ni votar en este proceso constituyente institucional limitado constituye un ACTO POLÍTICO, es una opción política rupturista que no es fácil de asumir para algunos sectores, porque significa romper con la inercia electoral de la democracia formal burguesa, en donde las elecciones representativas están profundamente internalizadas en las chilenas y chilenos como la forma de lucha más efectiva para lograr cambios, más aún cuando se ofrece transitarla por un camino ornamentado de hermosas y multicolores promesas.

Muy diferente sería la situación actual si todos los sectores populares rebeldes que rechazaron en forma absoluta el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en un primer momento, hubieran seguido manteniendo dicha posición, transformando la NO participación en dicho proceso institucional de los poderosos de siempre y el NO votar, en una opción de lucha política que hubiera mostrado un camino diferente a “las masas” frente a la actual coyuntura, construyendo una alternativa propia.

La opción de NO votar y de NO participar de este proceso constituyente no es, como decía anteriormente, un mero capricho ni una actitud moralista, sino una OPCIÓN POLÍTICA DIFERENTE, que puede ser cuestionada naturalmente, pero de ninguna manera rechazada o menospreciada, pues también representa un ACTO POLÍTICO soberano, por mucho que no agrade o incomode a quienes están embarcados en este “evento ciudadano”.