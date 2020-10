Video-ensayo: Víctimas del franquismo español y del terrorismo de Estado argentino

Las afinidades no se detienen. María del Pino Sosa Sosa, con 75 años recién cumplidos, declaró en el juicio de 2012 que su madre nunca aceptó el fallecimiento de su padre. “Como decía ella, se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamaba”, dice ahora la actriz argentina ostensiblemente menor. Pero ¿cómo no asociar su reclamo obcecado con la demanda imposible sostenida por las Madres argentinas: “Aparición con vida”? “Ver a actrices y actores argentinos interpretando la maravillosa pieza de Quirós Molina, cobró un significado diferente. Permitió una vez más demostrar la hermandad de la lucha entre estos pueblos”, dijo Lola Berthet, directora del Centro Cultural Conti. “Ver las imágenes superpuestas de las víctimas de las dos tragedias y escuchar el coro de sus voces universaliza el dolor, pero también la justicia. Pude unir las dos tragedias y sentir que lo que hagamos por unas víctimas también lo estamos haciendo por las otras”, acordó Ana Messuti, abogada argentina en la querella contra el franquismo.

Uno de los paralelos menos reconocidos entre el franquismo y el terrorismo de estado es el robo de bebés. “A mi abuela no la volvieron a ver, se la llevaron del paritorio. A la niña se la quitaron de los brazos y tampoco la volvió a ver. Pero así pudimos saber que mi padre había tenido una hermana sana”. Josefina Musulén Jiménez pasó los últimos 40 años buscando sin éxito a la hermana de su padre. Su historia, leída por la actriz Eugenia Alonso, resuena en flagrante contraste con la de Jorge Castro Rubel, nieto recuperado por Abuelas. Mientras la cámara recorre el subsuelo del Casino de Oficiales, se lo escucha relatando su reencuentro con las mujeres que asistieron el parto de su madre en la megacausa ESMA de 2015: “Se me informa que no tenía abuelos con vida. Y que yo había nacido en el sótano de la ESMA. A partir de ahí me empecé a vincular con la familia de origen y a conocer a quienes habían sido mis padres y cómo era mi familia”. Las capas palimpsésticas del film subrayan la suerte distinta que corrieron los bebés robados durante el franquismo. “En treinta mil, las asociaciones dejamos de contar. No sabemos los niños robados de los que estamos hablando”, dice, abismal, la voz en off de Musulén Jiménez.