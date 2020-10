Convocatoria a la creaciòn de la Universidad del Buen Vivir

-Porque reconoce los límites y contradicciones de las ciencias convencionales y dominantes de la matriz civilizatoria occidental moderna, base fundacional de las universidades convencionales. También del surgimiento de otros modelos paradigmáticos con nuevas perspectivas y nuevos sentidos que intentan responder a preguntas que los viejos paradigmas no hicieron, llenando vacíos que la ciencia convencional u occidental moderna no pudo, o no quiso abarcar y revalorizando aquello que la ciencia desechó.