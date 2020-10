El “delito” de discurso: La nueva mordaza para silenciar debates

El delito de discurso de odio puede convertirse en una forma moderna de blasfemia. Permite el castigo de opiniones maleducadas u ofensivas pero que no han generado ningún daño específico. Es decir, pueden restringirse libertades para no herir sentimientos. Para evitar caer en un clima populista, la intervención penal debería limitarse a aquellos supuestos en los que el comentario incite a la comisión de un delito concreto.

El derecho no debería forzar a la ciudadanía a aceptar un posicionamiento ideológico o metafísico determinado, como la creencia en “almas femeninas” que nacen atrapadas en “el cuerpo equivocado”. Negar la “identidad de género” o llamar a alguien por los pronombres correspondientes a su sexo biológico no debería ser considerado delito, pues una cosa es que cada persona se auto-perciba como quiera y otra bien distinta es imponer penalmente a los demás una determinada perspectiva sobre la realidad del sexo y el género. La cuestión de los pronombres puede ser un tema de modales, pero meter la tijera penal vulnera la libertad de conciencia.

El discurso de odio se está empleando como excusa para la represión selectiva de la divergencia ideológica . La censura contra las feministas en las redes sociales se ha vuelto una práctica tan habitual que incluso existe una muletilla de silenciamiento: “calla, terf”. Con la etiqueta “terf/tránsfoba” se expresa que las feministas somos escoria y merecemos que nos peguen en las manifestaciones. Resulta llamativo que quienes golpean y asesinan a las personas transexuales sean hombres, pero seamos las mujeres feministas el grupo sistemáticamente acusado de “transfobia”. La acusación de “discurso de odio” no se está empleando para impedir los delitos contra las personas trans, sino para impedir que las mujeres seamos escuchadas en el debate acerca de qué significa ser mujer. Y el borrado legal del sexo biológico tiene importantes consecuencias sobre nuestros derechos.

Un importante problema que presenta la figura del discurso de odio es que la comunidad solo percibe una ofensa si previamente considera que algo está mal, de modo que no se perciben las formas de discriminación cotidianas. Es llamativo que la misma Plataforma que pretende reducirnos a las mujeres al estatus de “personas gestantes” (y a vasijas de explotación reproductiva) sea la que acusa a las feministas de discurso de odio, beneficiándose de que la sociedad puede ver la transfobia pero está ciega ante la omnipresente misoginia.

Mientras se anula una obra teatral como los “Monólogos de la vagina” para no ofender a nadie (el cuerpo de las mujeres es muy ofensivo para el colectivo trans), nadie se plantea hacer algo contra la pornografía que, lejos de ser mero discurso, es una industria criminal fundada sobre la trata y la explotación de miles de adolescentes sin recursos. No es que la pornografía nos lance palabras de odio, es que construye sus películas con nuestra sangre y llama a nuestra carne “fantasía”. Nuestra sociedad castiga unos discursos de odio pero no otros. En efecto, si consultamos los “Informes sobre la Evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España”, observamos que las detenciones e imputaciones por delitos vinculados a la homofobia y la transfobia representan seis veces más que las imputaciones por motivos sexistas.