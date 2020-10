Bolivia_Conferencia de Rafael Bautista S: El racismo

Conferencia Magistral de Rafael Bautista S:

“EL RACISMO COMO MITO FUNDACIONAL DE LA MODERNIDAD”

Invitado por Plataforma DDHH Santa Cruz, Bolivia, Septiembre 10, 2020

(06´38´´)

…el racismo no es una mera discriminación.

El racismo es el mito fundacional que ha hecho posible al proyecto moderno en cuanto proyecto exponencial de dominación entonces cuando estoy diciendo proyecto exponencial de dominación me estoy refiriendo a una forma de dominación mucho más sofisticada, mucho más compleja y mucho más eficiente que lo que había conocido el mundo antes del mundo moderno…

(12´31´´)

…el racismo como clasificación antropológica lo que hace es evaluar de tal modo la humanidad de las víctimas que van a desaparecer en cuanto víctimas, se va a encubrir su condición de víctimas.

De este modo va a desaparecer su humanidad, entonces van a ser reducidas como seres biológicamente inferiores, sin condición humana…

Video Conferencia completa:

compartimos nuestros apuntes, transcripciòn parcial de la conferencia:

(…) a propósito de todo lo que está pasando en nuestro país y la inflamación de la política del odio que está colapsando básicamente el concepto mismo de democracia y nos está mostrando como la democracia misma puede ser bastante funcional al fascismo. Entonces necesitamos entender el porqué hay una ideología señoríalista que se afinca en una antropología. Una clasificación antropológica, como sustento de la posterior clasificación social y que eso nos brinde elementos para advertir como el racismo no es una discriminación más.

Y voy a subrayar, voy a insistir en que superemos aquella visión demasiado reduccionista del racismo como una mera discriminación -fenotípica para colmo- …Voy a exponerles aquello que he venido trabajando en torno a este marco de reflexión metodológica que llamamos de la descolonización para insistir en algo -que ya he trabajado en dos libros- a propósito del racismo como el mito fundacional del proyecto moderno. El racismo como el mito fundacional como la narrativa mítica que legitima al proyecto moderno y en esto -para curarnos por anticipado- vamos a entender la modernidad como un proyecto de dominación exponencial.

(…) cuando criticamos a la modernidad lo hacemos en cuanto proyecto y en cuanto a proyecto quiere decir que está detrás de todo este mundo que ha constituido la modernidad, que lo legitima y que lo hace presente, lo presenta ante nosotros como si fuese lo único posible, lo único deseable, lo único racional, lo único verdadero. O sea la modernidad impacta mucho, impacta demasiado. Impacta su economía por la dinámica que adquiere el sistema de producción cuando aparece la industrialización y ahora estamos viendo que eso que en el siglo 19 aparecía como sinónimo de progreso y el progreso identificado como algo bueno que eran por ejemplo las chimeneas los vapores y los humos que salían de las fábricas o de los ferrocarriles o de los barcos a vapor.

Eso se veía como señal de beneficio para la humanidad y ahora estamos viendo como eso se nos está mostrando como un síntoma de no solamente la decadencia de un mundo, sino como ese aceleramiento del sistema de la producción nos está llevando a un colapso de la vida en el planeta.

Es necesario insistir en ir al fondo del asunto, que hay detrás del proyecto moderno y cómo se constituye la modernidad del paradigma civilizatorio. Entonces lo que yo voy a afirmar es básicamente contundente y sucinto cuando digo: el racismo no es una mera discriminación, el racismo es el mito fundacional que ha hecho posible al proyecto moderno en cuanto proyecto exponencial de dominación. Entonces cuando estoy diciendo proyecto exponencial de dominación me estoy refiriendo a una forma de dominación mucho más sofisticada, mucho más compleja y mucho más eficiente que lo que había conocido el mundo antes del mundo moderno.

(…) haciendo un análisis comparativo de la historia de las civilizaciones podemos notar que no existe en toda la historia de la civilización humana antes del mundo moderno, referencias que describan una sistemática de evaluación absoluta de la humanidad del distinto -lo que en filosofía manejamos como la humanidad del otro- es decir nunca se había devaluado de modo absoluto la humanidad del otro, siempre hubo resquicios de dominación que pretendían ser divinas, pero no alcanzaban a la negación absoluta de la humanidad del otro.

Ese tipo de devaluación absoluta caracteriza precisamente al racismo en cuanto clasificación antropológica.

Clasificación antropológica quiere decir la cosmovisión moderna posee una antropología, que sostiene esa cosmovisión, esa manera de ver y concebir el mundo; es necesario que el mundo moderno haya optado por esta narrativa mítica de hacer aparecer una clasificación antropológica entre superiores e inferiorizados para hacer aparecer su proyecto de la modernidad como lo único posible, como lo único deseable, como lo único verdadero, como lo único universal.

Se necesitaba una suerte de naturalización de las relaciones de dominación. Queremos decir con naturalización de las relaciones de dominación: cuando la dominación deja de comprenderse desde relaciones de poder que son históricas, la dominación aparece como una maldición divina como algo que no se puede cambiar, como algo que existe, que justifica, algo que es fundamental a todo proyecto exponencial, a todo proyecto imperial de dominación absoluta, que es la desigualdad humana.

El imperio desde que aparece en Roma -cuyo antecedente histórico es Grecia- necesita fundarse sobre una desigualdad congénita. Este tipo de desigualdad desde Roma atravesando la historia de la cristiandad latina, o la cristiandad bizantina, nunca había naturalizado de tal forma las relaciones de dominación como va a producirlo el mundo moderno.

Antes del mundo moderno existe colonización en cuanto explotación y dominación del trabajo ajeno, pero el colonialismo clásico era tributario. Es decir era la reducción tributaria de las colonias, que tenían que pagar el derecho de pertenecer al ámbito expansivo del imperio de turno.

Pero la dominación colonial moderna es distinta, porque ningún fenómeno de dominación se había expresado en los términos de una naturalización de esta, por eso que necesitamos entender como el mundo moderno ha naturalizado las relaciones de dominación y cómo hasta los propios dominados han llegado a subjetivar de tal modo esa naturalización que se ven a sí mismos como inferiores.

Y como la subjetividad que ha de nacer como subjetividad moderna desde la conquista, va a entender y comprender el mundo y la vida desde esta clasificación antropológica, que hace posible una ontología. Y esa ontología hace posible una geopolítica. Con ontología queremos decir: se establecen las fronteras del ser y del no ser, o sea entre lo que es y lo que no es, entre lo posible y lo imposible, entre lo deseable y lo no deseable; por eso hablamos de una ontología que está atravesada por esta clasificación antropológica y que ha de fundamentar una posterior geopolítica en este diseño moderno centro-periferia.

Estoy poniendo hilos conductivos conceptuales que nos permiten deducir que detrás de la geopolítica, del manejo

mundo en torno a este diseño centro periferia, detrás de eso hay una ontología y detrás de esa antología hay una antropología, es decir una comprensión general de lo que es ser humano, de lo que es humano y de lo que no es humano.

Cuando hablamos en estos términos, el racismo como clasificación antropológica, lo que hace es evaluar de tal modo la humanidad de las víctimas que van a desaparecer en cuanto a víctimas, se va a encubrir su condición de víctimas. De este modo va a desaparecer su humanidad, entonces van a ser reducidas como seres biológicamente inferiores sin condición humana.

Vayamos un poco históricamente: acá por ejemplo tengo un texto de Ginés de Sepúlveda y en las discusiones de Valladolid de 1553 con Bartolomé de las Casas (…) esa discusión es jurídica, es decir la primera legitimación de la conquista tiene que ver con la idea de justicia, qué idea de justicia está produciendo el mundo moderno para legitimar su conquista. Por eso Sepúlveda en sus argumentaciones en contra de Bartolomé de las Casas se refiere a “la justa causa” de la guerra contra los indios, se está buscando -como diríamos en el lenguaje actual- una y mil maneras al estilo del tinterillo de este tipo de sofismas jurídicos, la “justicia” de esta guerra que emprendió la conquista contra los indìgenas lo constituyen en su argumento jurídico.

Estamos diciendo que necesitan ellos naturalizar, necesitan legitimar su conquista haciendo aparecer que no hay tal conquista. Es como hoy día (…) dicen “enfrentamiento” o el “choque” entre el ejército y los campesinos; o sea no hablan de lo que fue realmente: eso fue un genocidio con todas sus letras, del mismo modo la conquista amanece con este tipo de discursos de justificación argumentando jurídicamente algo que va a estar atravesando toda la idea que van a producir posteriormente el derecho liberal y la política liberal, como la secularización de estos argumentos que ya están presentes en Ginés de Sepúlveda en el 1550 y que hasta el día de hoy se mantienen para firmar de modo encubierto un racismo explícito en esa suerte de declaraciones que muestran que no existe violencia, sino simplemente existe “enfrentamiento” o existe un “choque”, etcétera.

O sea detrás de eso hay historia, detrás de eso hay un sistema, detrás de eso hay argumentación y es lo que necesitamos entender para desmontar de modo sistemático. Porque el racismo no es una discriminación cualquiera está en el fondo del pensamiento y el conocimiento que ha producido el mundo moderno; para justificar su proyecto de dominación como lo más bueno, lo más verdadero, lo más racional, etcétera.

Entonces lo que dice Ginés de Sepúlveda en esta argumentación de la “justa causa” de la guerra contra los indios: la primera razón de la “justicia” de esta guerra es que (y esto es lo que va a fundar la idea del derecho natural del mundo moderno, que después lo van a ir desarrollando Gerónimo de Mendieta, Francisco de Vitoria y posteriormente Francisco Suárez) Dice “siendo por naturaleza”, o sea no es por por la guerra, no es por historia, es por naturaleza, dice Ginés de Sepúlveda: siendo por naturaleza siervos, estos hombres bárbaros, refiriéndose a los indios, dice siendo por naturaleza siervos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos.

Hay ya una inversión total: la víctima no es víctima, es bárbaro, es siervo, es inculto y es inhumano. Y el que está produciendo la violencia: el conquistador, es prudente es poderoso y es perfecto. Dice: si aceptaran esto de buen modo, el imperio de los prudentes y poderosos -o sea de los conquistadores- les traería grandísimas utilidades (…) Este es el argumento jurídico que lo va a repetir John Locke que está en la teoría política de Thomas Hobbes y está a lo largo de toda la historia de la ciencia política, de la ciencia jurídica y va a estar también en las bases de la biología por eso va a aparecer la teoría de la evolución que se va a traducir después en política como el darwinismo social, el neomaltusianismo.

Generaciones, por ejemplo de médicos, en Bolivia han sido formados con teorías de Jean Baptiste Lamarck, eugenésicas que están plagadas de esta clasificación antropológica y hace entender que las reglas, que las diferencias culturales, no son culturales sino que son biológicas. Por lo tanto no existe modo de que pueda tener un ápice de esperanza en el desarrollo de estos bárbaros inferiores, porque las teorías eugenésicas en el campo de la medicina contribuyeron mucho al desprecio del médico al pobre. Porque el pobre más pobre es el indio. Entonces esto muestra cómo este tipo de profesiones están sustentadas en una ideología señoríalista y ya no las ven como simples profesiones sino como un ascenso de merecimiento en el estatus social que les permite diferenciarse de aquello que quieren negar o de lo cual no quieren tener ningún tipo de relación con lo que sería lo pobre. Lo pobre estigmatizado como lo sucio, como lo inferior, etcétera, etcétera.

(…) el argumento jurídico que utiliza Ginés de Sepúlveda, dice: siendo además cosa justa por derecho natural (otra vez el derecho natural está siendo la base de esta argumentación jurídica). Decìa: siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien de todos…

Se dan cuenta que están todas las discriminaciones del mundo moderno, sustentadas y fundamentadas al modo de una naturalización de esta suerte de clasificación entre lo que es bueno y lo que es malo, lo superior y lo inferior, lo peor y lo mejor, o sea esta es la argumentación básica que el mundo moderno ha sustentado a lo largo de toda su historia para justificar y legitimar su expansión global. LLevando como bandera esta suerte de clasificación que nos muestra que sólo el mundo moderno, solo la modernidad y todo lo que proviene de lo que es moderno (en este caso Europa y EEUU) es superior.

Por eso la modernidad origina una clasificación histórica entre lo que es moderno y lo que es pre-moderno y para ello necesito una idea de ascensión evolutiva de la historia de la civilización humana haciéndonos creer que la modernidad -ya esto es Hegel siglo 19- es la culminación de la historia humana (…) es decir una narrativa mítico religiosa entonces si nos damos cuenta eso está en el fondo del argumento y hace posible y justifica al mundo moderno, a su política la política liberal, a su derecho el derecho liberal, a su economía el capitalismo, a su geopolítica en el diseño centro-periferia, a su ciencia desde la biología, las ciencias duras también conllevan esta suerte de horizonte de prejuicios que funda las expectativas científicas e incluso las más abstractas posibles; funda también sus artes y su cultura en cuanto a lo que siempre se mencionan para la edición clásica academicista del arte. Solo lo blanco es arte, lo negro, lo del tercer mundo es folclore, ese tipo de cuestiones incluso en la estética no aparece una estética concebida única y exclusivamente para el blanco y en esa estética los demás colores fenotípicos solo tienen posibilidad de verse entre comillas aceptable si es que copian los estándares estéticos que han sido pensados sólo para la estética blanca.

Esto esto nos muestra como detrás de la narrativa moderna existe una clasificación antropológica, en la cual las diferencias culturales desaparecen como diferencias culturales y aparecen como diferencias biológicas; entonces esta devaluación absoluta de lahumanidad del otro, del distinto, en primer lugar del indio después del negro, del afro, y después de todo aquello que no es blanco europeo, moderno, occidental, funda su clasificación antropológica. Y esta clasificación antropológica es lo que establece el estándar, no solamente de la posterior clasificación social, sino también y de modo prominente la división del trabajo, ya no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, y esto es lo que ha de establecer el diseño geopolítico centro-periferia. Y todo esto es lo que se establece en la conquista, de ese modo la conquista del nuevo mundo aparece como el suelo práctico histórico, el fundamento histórico existencial en el que se funda la nueva subjetividad moderna. Es decir para ser posible un nuevo mundo, para ser posible el mundo moderno se requiere un nuevo tipo de subjetividad, un nuevo tipo de ser humano, en el caso del mundo moderno es el individuo.

(25´)

(…) el derecho liberal parte del individuo, la política liberal parte del individuo, la economía política capitalista parte del individuo, pero parten del individuo en tanto individuo y nada más que individuo, o sea no hay comunidad en la obra de Luke, en la obra de Hume, no hay comunidad en la obra de Hobbes solo hay individuos.

Margaret Thatcher decìa no existe sociedad solo existen individuos. Si este individuo está más allá de la historia se concibe a sí mismo como aquello que en el mundo medieval aducía a las características o a las cualidades y nos mostraban la existencia divina, por eso esa idea de dios, de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente es una idea bastante moderna, es una idea que ni siquiera en la cristiandad medieval existía para definir lo que es dios. Esta idea de un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente es la idea que tiene para sí el individuo moderno, es el individuo moderno deificado, fetichizado, que se presenta como el omnipresente, como lo omnisciente, como lo omnipotente.

Solo en el primer siglo de conquista aparecen 100 millones de víctimas entre negros y afros y que posteriormente nunca ha cesado la dominación produciendo cada vez más genocidios, más víctimas y que en cada ciclo de acumulación esto va tornandose de modos mucho más bárbaros, salvajes y es que -si es que nos prestamos ese tipo de categorización- entonces para que un tipo de subjetividad como la moderna, en este despliegue civilizatorio que produce el mundo moderno, bajo esta clasificación antropológica, produzca genocidios, masacres, etnocidios e incluso matan conocimiento, matan cultura, matan religión, civilización, etcétera; que para que produzca eso tiene que haber un fundamento ético, mítico que justifique aquello y haga ver que eso que están produciendo no está mal sino incluso lo hacen para el bien de aquellos que no aparecen como víctimas sino como inferiores.

(…) el racismo no es como nos pretenden hacer creer, que es una ideología vulgar. El racismo nació como una ideología ilustrada en Europa y asì lo expusieron sus más grandes genios, creadores intelectuales, etcétera. El caso de Kant por ejemplo cuando dice la ilustración es el paso por el cual se supera esa inmadurez culpable y cuando él habla de inmadurez culpable se está refiriendo a aquellos seres humanos que no han alcanzado la madurez o sea está partiendo ya del prejuicio de ascensión evolutiva que la propia biología también ha fundamentado a partir de esa clasificación antropológica como narrativa mítica del mundo moderno como racismo. Si en gente como Kant, en gente como Hegel encontramos esto, quiere decir que el conocimiento que ha producido Europa para justificar su expansión global está plagada y atravesada de este prejuicio congénito que hace posible que el mundo moderno aparezca como lo mejor. Es decir tenían que haber negado la humanidad del otro que conquistaron para que ellos aparezcan de modo “limpio”, como se dice ahora para lavar la imagen tengo que justificar lo que estoy haciendo como algo bueno. Entonces la nueva condición que adquiere Europa después de la conquista es inédita en toda su historia. Porque Europa gracias al proyecto moderno, ahora también para curarnos en sano cuando hacemos la crítica a Europa no nos estamos refiriendo a todos los europeos, ni tampoco estamos refiriendo a Europa como territorio, como geografía nos estamos refiriendo a Europa como concepto geopolítico. Porque si ustedes revisan ¿que conciben como Europa los mismos exponentes de la modernidad?, por ejemplo Hegel. Para Hegel, Europa es sólo Inglaterra, Francia, Alemania y Dinamarca; nada más, eso es Europa.

Por eso en Europa se puede hablar de una Europa periférica que hoy día los banqueros de Londres y de Goldman Sachs los han llamado los pigs, a esa Europa periférica. A Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España los han llamado pigs o sean los cerdos. O sea existe también al interior de Europa una Europa periférica que no es la Europa imperial, la Europa que se lanza al mundo a conquistar el mundo. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a Europa estamos refiriéndonos a este concepto geopolítico.

Imagínense, primeramente España y Portugal fueron los que abrieron Europa al Atlántico y por ello prácticamente deshicieron el cerco turco otomano de oriente y el cerco árabe musulmán de la Península Ibérica. Ya con eso empieza otra historia: el Mediterráneo ya no es centro de esa región del mundo sino que ahora el Atlántico es centro con expansión mundial. Y ahí esa centralidad, quiere decir la centralidad atlántica, va a ser centralidad moderna europea de occidente. Desde ese entonces Europa cambia por completo. Europa sale de este enclaustramiento civilizatorio, porque Europa no había tenido en toda su historia ningún tipo de lugar privilegiado en la historia mundial, o sea incluso era relegada y despreciada por los griegos y romanos que mandaban a sus exiliados al norte de Europa. Con Hegel, con Depp,(…) después van a decir esta Europa nace por encima de los Pirineos o sea expulsan a España que había sido la que había abierto a Europa el Atlántico, junto con Portugal la expulsan del concepto posterior de Europa. Entonces esta recóndita extensión periférica del mundo árabe-musulmán, porque lo más adelantado fue el mundo mediterráneo que estaba en conexión con el mundo árabe-musulmán, va a ser expulsado y Europa se va a ir posicionando como centro del mundo. A partir de esa transferencia sistemática de riqueza del primer mundo que ha de hacer posible va a posibilitar su desarrollo ahora sí en todos los aspectos, pero para que ese desarrollo en todos los aspectos aparezca justificado y legitimado necesitan una inversión no solamente de lo que era Europa antes de el mundo moderno, de una región periférica, sino que esta condición de a la hora de ser centro necesita ser justificada, es decir necesita legitimarse su nueva condición de centralidad ahora mundial. Entonces afirmarse centro ya no es una operación unilateral, sino que involucra la producción de una periferia (…)

Me estoy animando a escribir un texto que se va a llamar 1492 el descubrimiento de Europa, porque los americanos originarios sabían muy bien de la existencia de este continente. Los chinos por ejemplo en el 1421 ya habían cartografiado a todo el mundo, habían cartografiado a datos del continente americano como un continente autónomo o sea los únicos ignorantes entonces de las historias de que existía un nuevo mundo eran los europeos. Por eso se dice que era la región más atrasada en todo este transcurso civilizatorio que por siglos y milenios tenían como centro a los chinos, al indostán y después a la expansión árabe musulmán.

Entonces Europa necesita legitimar su condición de centralidad, porque ser centro es saberse centro y para saberse centro necesita producir un conocimiento que me haga saberme centro. Entonces no es solamente ser centralidad, tengo que saber ser esa centralidad, tengo que ser consciente de esa centralidad, tengo que justificar y legitimar porque soy centro, entonces necesito de una legitimación y una justificación en todos los ámbitos que hagan que esa mi condición de centro no sea una condición fortuita, sino sea incluso fatídica es decir yo mismo produzco el argumento desde el cual hago aparecer mi condición de centralidad como la culminación de toda la historia humana. Por eso Heguel escribe una filosofía de la historia y en esa filosofía de la historia él muestra de modo argumentativo cómo Europa estaba llamada a ser la culminación de todo este desarrollo de la idea en cuanto a divinidad para que llegue al grado de autoconsciencia de que el propio dios aparezca antes y como dios mismo.

Es decir detrás de toda la filosofía de la historia de Hegel hay una teodicea es decir hay una manifestación de lo divino, hay esta idea de San Juan de que Dios se hizo hombre. Para el europeo (…) esta ideología prototípica del mundo moderno para el eurocentrismo que está muy bien expuesto en Hegel, dios se hizo hombre quiere decir dios es blanco, por eso no es raro que después Malcom X en la cárcel le pregunte a un cura porque Cristo es blanco, porque Dios es blanco, si Cristo viene de una región en el mundo donde los pueblos de esa región, los semitas no son blancos y porque en el mundo moderno dios es blanco o dios es un viejito con barba rubia con ojos azules, etcétera y lo mismo su hijo.

(…)

Desde ahí van a poder originar toda una narrativa que ha de darle consistencia histórica funcional para autoconcebirse por primera vez en toda esta historia como algo que no es simplemente equiparable al resto de los mortales sino que es superior. O sea es fundamental que la modernidad produzca el argumento de su superioridad en primer lugar para lavar su conciencia del genocidio de la conquista, pero en segundo lugar para autoconcebirse como alguien justificado por su superioridad, haciendo aparecer a su periferia como lo inferior. Es decir aparece el centro, pero primero aparece su periferia, aparece Europa pero primero ya está Amèrica, entonces Europa se descubre a sí misma.

No es que descubren América, ellos se descubren con un potencial de expansión mundial que por primera vez lo pueden costear, porque tienen todo un continente del cual apropiarse de sus riquezas, de sus materias primas (…) No solamente se transfiere riqueza material, se transfiere riqueza cultural, ahora por ende están apareciendo un montón de investigaciones que denotan como hasta la idea de industria no nace en Europa, la idea de industria viene de la experiencia del Caribe, de la producción de la caña de azúcar y todo aquello de la producción textil de los indios. De todo el mundo periférico es de donde va a copiar Europa todos aquellos insumos que van a ser base de su desarrollo. Pero nunca lo van a reconocer como aquello que les brindó la periferia, sino siempre lo van a hacer aparecer como algo que nació de su propio genio. Por eso no es solamente ser centro, decimos es también saberse centro. Entonces para desarrollarse a sí mismo y aquí vamos a ver como el desarrollo, también la secularización de una dicotomía inicial superior-inferior, después civilizado-bárbaro y después desarrollado-subdesarrollado; o sea que en todo esto hay una línea (…) de un prejuicio congénito, ese prejuicio congénito es esa clasificación antropológica.

(…) el racismo, como esta clasificación antropológica, naturaliza las relaciones de dominación haciendo aparecer de modos mucho más salvajes las relaciones de dominación posteriores, porque se dice que sólo hay dos modos de constitución de una subjetividad. Se constituye una subjetividad con el otro, en diálogo. O a costa del otro y esto es lo que ha de desarrollar la modernidad en cuanto a proyecto. La reconstitución de la subjetividad moderna que antes de la modernidad el europeo era una subjetividad devaluada, la reconstitución de esa subjetividad va a ser a costa de su conquistado, a costa de su víctima; pero para que no tenga problemas de conciencia y posteriormente se legitime ese acto, es que ha de interiorizar a su víctima, para que desaparezca la víctima en cuanto a ser humano y aparezca simplemente como alguien inferior, como materia, como lo peor, como bárbaro, entonces ser y saber ser centro constituye la primera determinación del mundo moderno y del individuo que ha de impulsar ese tipo de mundo. Lo cual se traduce en que esta subjetividad moderna comprende que ser centro y saberse centro es también ser y saberse superior. Entonces por eso le es consustancial la idea de que antes del mundo moderno todo es pre moderno, pero ya no como lo anterior sino como lo inferior. Entonces el mundo moderno ahora está argumentando que ellos son y su proyecto es lo superior y todo lo que ha hecho la humanidad antes es inferior y esto es por naturaleza. Entonces esta condición decíamos de centro es inédita para una Europa periférica del todo, Europa ya no es nunca más la misma después de la conquista.

La propia historia medieval que arrastra, porque en la historia medieval, la famosa edad obscura europea, etcétera, no le proporcionaba una base existencial que hubiesen podido traducir en proyecto civilizatorio, por eso la subjetividad moderna también construye el discurso y la narrativa desde la cual lo pasado aparece como lo peor o lo inferior y el futuro como lo superior, hasta el siglo 19 -y esa es la crítica que le hacen el movimiento de los románticos en Inglaterra y en Alemania sobre todo-, no existe esa idea tan devaluada del pasado ni esa idea tan demasiado optimista del futuro. Eso es algo que está produciendo el mundo moderno para hacer aparecer que lo moderno es la sociedad del futuro, la sociedad del progreso y eso es lo bueno, y que lo anterior es lo malo, es lo inferior. Y por eso se puede entender que los capitalistas siempre argumentan que si no hubiese capitalismo el hombre seguiría como los monos en los árboles, o sea tienen esa idea a partir también como lo ha formalizado una antropología, en una filosofía de la historia, es una concepción general de la historia de una historia también plagada de una idea de temporalidad unilineal, siempre ascendente de que se va de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor, es decir del pasado al futuro, entonces esta idea tan devaluada que tiene el europeo de su pasado la generaliza, la hace universal.

Hasta en la educación segùn Jean Jacques Rousseau dice: es mejor que el prototipo del estudiante, del alumno, no tenga padre ni madre. Es decir el individuo moderno se va a concebir como un individuo sin comunidad y esto inevitablemente le lleva a considerarse a sí mismo como un individuo sin historia, es decir como un individuo que no le debe nada a nadie; como un individuo que parte de sí mismo. Este es el ego moderno que en filosofía lo expone muy bien Descartes, incluso va a decir que ese ego que piensa, que tiene es un alma a la cual le es indiferente tener un cuerpo, ahí nace el dualismo moderno. Por eso el individuo moderno es un individuo que se cree ciudadano del mundo, es decir que concibe al mundo como su propiedad incluso hoy en día concibe su cuerpo como su propiedad, es decir es un alma que se concibe en términos angelicales sin historia, sin cultura, sin biología, sin cuerpo o sea se considera una imagen divinizada de sí mismo que puede prescindir de la historia, que puede prescindir de la cultura, que puede prescindir de la comunidad, que sí puede prescindir del mundo, de la vida. Por eso la vida aparece ante este individuo como una mera abstracción. Por eso la conquista es fundamental, porque cambia toda la conciencia que tiene de sí misma, ahora aparece este individuo como un superior, iba a aparecer frente al árabe, turco, persie, hindú, que antes eran superiores. Ahora va a aparecer él como el superior y todos estos van a aparecer como sus inferiores. Entonces este nuevo modo de construirse a sí mismo ha de ser el proceso de reconstitución y una subjetividad apocada como era la europea antes de la conquista del nuevo mundo, va a revaluarse a costa de otro o sea a costa de otra subjetividad. Revañuarse para el europeo va a significar reconstituirse, pero no será una reconstitución desde sí, sino una reconstitución por desconstitución, es decir necesita desconstituir a su víctima en cuanto inferior, en cuanto no humano, para que él se reconstituya.

Entonces fíjense lo que va a pasar: para reconstituirse la subjetividad europea -ahora ya moderna- no parte de sí, parte del otro. Por eso debe desconstituir a alguien, desconstituir se entiende como deshumanizar a alguien. Por eso transfiere lo que es en el otro. (…) Se puede entender muy bien esto en aquello que sucede cuando aparece una violación, es decir hay una transferencia de subjetividad, que el empoderado violador, hace que de modo unilateral lo que le está quitando de humanidad a la víctima, se transfiere como reconstitución de su propia subjetividad, como empoderamiento a costa de alguien, a costa de su víctima. Por eso en la conquista aparece todo aquello que el europeo cargaba como imagen de valor de sí mismo lo va a transferir en el otro y este otro es el indio. Lo que ya no es y lo que ya no quiere ser, lo va a transferir al otro, es decir aquello que ya no quiere ser, aquello que éste era; la imagen devaluada que tenía el europeo ante el chino que era superior, ante el indostàn, ante los árabes musulmanes; que hasta en el tiempo en el que escribe Miguel de Cervantes Saavedra el Quijote, la imagen del musulmán era la imagen del culto. frente al europeo -en este caso frente al español-. Imagínense Europa del norte que era mucho más atrasada con respecto al apogeo civilizatorio de los musulmanes, incluso de los judíos sefarditas en España, del Indostán, de la China, etcétera. Simplemente hace falta leer los viajes de Marco Polo para ver como los europeos miraban con asombro todo aquello que producía la civilización china antes que Europa siquiera conociese todos esos avances civilizatorios (…) Sus propias miserias las van a transferir al indio. (…) van a transferir sus propias miserias para verse libres de ellas, lo transfieren de ese modo y sólo de ese modo su humanidad aparece reconstituida. Es por transferencia de subjetividad que ahora se empoderó. Como subjetividad moderna a costa de otro, por eso este sistema es forma de vida. Por eso decimos nosotros -hasta en tono de sarcasmo- lo primero que ha devaluado la modernidad como proyecto fue la naturaleza. La devalúa porque hasta las culturas europeas anteriores a la modernidad veían a la naturaleza como diosa, como algo sagrado; los romanos le llamaban Terra Mater, los griegos le llamaban Gaia, o sea tenía un estatuto sagrado y divino.

A las feministas les puede gustar este dato, de dónde viene la palabra bruja por ejemplo. Todos sabemos que el nexo entre lo que es el ser humano y la naturaleza en el mundo europeo anterior a la modernidad, la mediación eran las mujeres, las mujeres eran las sabias. Ocho siglos de cristianización que desde el siglo cuarto después de Cristo con los monjes benedictinos que suben de Italia hacia el norte de Europa con la consigna “ora et labora”, es decir necesitan producir un desmontaje de toda la religiosidad europea para introducir el cristianismo como la nueva religión.

(…) Algunos -como Hinkelammert- consideran que la quema de brujas fue una revolución cultural, porque necesitaban extirpar de los pueblos y de las culturas europeas -sobre todo del norte de Europa- esa idea de que la naturaleza es sagrada, es divina, entonces por eso existe la quema de bruja sistemática por siglos, etcétera. Y de dónde viene la palabra bruja: los judíos sefarditas en España -que fueron después expulsados en la conquista- y después de la conquista también fueron expulsados a las tierras bajas que eran colonias españolas y que habían antes que Bélgica, saber que tenían el nombre denominativo de brujas y de dónde viene brujas (…) los obligaban a usar sanbenitos y a las mujeres les obligaban a vestirse de negro con un tongo en la cabeza entonces este los días previos al sabath las mujeres son las que organizan esta fiesta ceremonial del séptimo día y las mujeres siempre se saludaban en este el día consagrado, el séptimo día, el sábado siempre se saludaban con el “bendita seas” y lo decían en hebreo. Y en hebreo “bendita seas” es bruja, entonces berja quiere decir bendita seas, baruch es bendito de viene berajá que es bendición.

Entonces se saludaban diciendose brujas. Los cristianos ignorantes ni siquiera querían el tema original de la religión que había profesado Cristo, no entendían eso y empezaron a denominarlas de modo negativo con este saludo que después apareció ya como bruja. O sea hay que reescribir y repensar la historia para ver cómo las maldiciones originalmente eran bendiciones.

En este sentido reescribir la historia para nosotros es fundamental para recuperar la historia, para recuperar aquello que el mundo moderno nos ha hecho aparecer como algo malo, como algo atrasado, como algo inferior, etcétera.

Entonces volviendo a la cuestión: para que haya superior, o sea esta subjetividad reconstituida como en cuanto a subjetividad moderna, en cuanto superior, tiene que haber inferior. O sea no hay otra, la subjetividad moderna que naturaleza subjetiva en sí misma, la ontología moderna, la geopolítica, el diseño centro-periferia, cuando subjetiva aquello lo subjetivo en términos de que la única forma de ser algo en este mundo es ser dominador, que significa ser superior. Pero para que haya superioridad, para que aparezca yo como superior tengo que producirme un inferior y es un inferior deshumanizado y cuanto más lo deshumanizo, más yo me hago superior, es decir más encarno la idea que de humanidad, la modernidad ha producido en mí, como un dominador, como alguien que ahora sí en nuestro terreno, podemos decir naturaliza esa ideología señoríalista, comprendiendome a mí mismo como el señor que necesita siervos, lacallos serviles, ante mi despreciables, de tal modo que yo pueda consentir siempre mi superioridad a partir de la referencia de que esté inferior no es un ser humano, es alguien que me debe obediencia como dice el argumento de Ginés de Sepúlveda, es alguien que me debe años, incluso la vida (…) ahí vamos a poder entender como el racismo que nos muestra por ejemplo hasta la producción fílmica, la producción literaria por ejemplo “Raíces”, este libro que fue llevado a la televisión acerca del esclavismo de los negros en EEUU.

Es decir como aquello hace posible un tipo de subjetividad, en cuanto subjetividad moderna que para hacer algo en este mundo necesita ser dominador, necesita concebirse como superior y la única forma de conseguir aquello es vaciar toda la humanidad que posea su víctima, por eso la conquista no acaba con la conquista del nuevo mundo, la conquista (…) se reedita en cada nuevo capítulo de acumulación de capital, por eso los nuevos ciclos de acumulación de capital siempre han se han traducido en nuevos genocidios, en nuevos etnocidios, etcétera, etcétera. Porque sólo es posible, ser superior, sentirse humano entre comillas, al modo moderno por este acto de transferencia, pues si lo que busca la nueva subjetividad fogueada en la conquista es desprenderse de todo lo que era. Por ejemplo el que ya no quiere ser pobre y quiere ser rico quiere desprenderse de la imagen que él tenía de sí cuando era pobre, entonces no hay otra forma que acabar con eso que era, que ahora lo representa su víctima, pero no como víctima, sino como un inferior.

Entonces aquí también vamos a ver como el proceso de mestizaje es un proceso engañoso, porque es un proceso en el cual por autonegación de mí mismo, de una parte sustancial de mí, hace que yo reconozca en el otro ese desprecio que siento por mí mismo, porque ya no quiero ser lo que era, ahora pretendo ser otro, pretendo ser otra imagen de mí. Esa imagen de mí, esa deificación y naturalización que ha producido lo moderno en cuanto la idea de lo blanco en mí, por eso la hazaña inicial de la conquista por este acto de deshumanización, del vaciarle toda la humanidad que posee a su víctima, se hace metódica y produce sistema es decir la violencia, la guerra y la dominación se vuelven forma de vida o sea no es solamente el acto de la conquista; eso se ha ido formalizando de tal forma de que ya no parece necesitarse del argumento de lo mismo, porque como ya está naturalizado y se ha vuelto forma de vida, entonces las propias relaciones de dominación aparecen como naturales, la propia clasificación social no aparece como historia de relaciones de poder, sino aparece como algo naturalizado, entonces aquí vamos a poder entender cómo esta dicotomía moderna explícitamente racista ya superior-inferior, en términos ideológicos enmarca para siempre el discurso científico moderno y aparece del siguiente modo: civilizado-bárbaro, por eso la raza no es un mero concepto a la hora de enfrentarlo en la teoría, aparece como una categoría es decir como un marco de interpretación general del mundo de la vida porque se trata de un marco hermeneutico de clasificación antropológica.

La raza no es una mera idea, no es un mero concepto, es una categoría, porque es todo un marco hermenéutico de clasificación antropológica que ha biologizado las diferencias históricas, culturales, etcétera, de tal modo de que aparezca una antropología que naturaliza la dominación como algo que no precisa de la historia; sino como es algo que ya establece de modo antológico las fronteras de lo humano y lo no humano, nace con el mundo moderno, mediante esta naturalización de las relaciones de poder y dominación. Clasifica a la humanidad biológicamente en superiores e inferiores, para qué la misma ciencia parta de este marco hermenéutico de clasificación antropológica ha tenido este acto de transferencia que haberse naturalizado de tal forma de que ya no aparece como un acto violento, e incluso aparece como algo que el propio conquistador ha de reclamarle a su víctima.

Es por ejemplo lo que jurídicamente se ha venido desarrollando en esta concepción de que los gastos de la guerra que el imperio nos hace a los países pobres, al tercer mundo, a su periferia, nosotros tenemos que pagarle porque nosotros habríamos provocado nuestra propia destrucción y para hacernos bien el imperio este tiene que cobrarnos los gastos de guerra que le ha costado al imperio ponernos en orden, si antes tenían que civilizarnos a la fuerza porque nosotros no queríamos, porque como somos inferiores y no somos capaces de salir de nuestra inmadurez culpable.

Este discurso se ha secularizado muy bien, porque antes nos querían civilizar, si no queremos civilizarnos entonces tenían que mandarnos sus ejércitos, después no queríamos desarrollarnos, entonces tenían que desarrollarnos a la fuerza, ahora no queremos ser democráticos entonces tienen que hacernos democráticos a la fuerza, para eso ese discurso antropológico sigue funcionando muy bien; no queremos ser demócratas por eso somos salvajes. Escuchen lo que ha dicho Murillo, escuchen lo que dice el señorialismo ideológico de la clase media urbana en Bolivia cuando se refieren a los Alteños de Senkata o a los Chapareños de Sacaba, les dicen salvajes. Y eso está presente muy bien en la idiosincrasia de estos jovencitos de la Resistencia Juvenil Cochala, de la Unión Juvenil Cruceñista (…) tienen detrás esta clasificación antropológica y que se traduce en señoralista que les hace ver que lo que es pobre no solamente es sucio, es inferior, es indigno, no es humano. Y ellos en proceso de mestizaje quieren dejar de ser eso y por eso aspiran a ser como el patrón, aspiran a ser señores y la única forma de ser señores es constituir a los despreciados en sus siervos, en sus esclavos, pues les dicen no a los campesinos en Cochabamba, que no vengan a ensuciar nuestra ciudad. O sea todo esto está empapado de una antropología, de una ontología urbana geopolítica que se subjetiva en aquel que aspira en el proceso de mestizaje a ya no ser y ya no verse como lo que es, sino aspira ahora a despojarse de esa parte de sí, que ahora le molesta y le molesta tanto que aquel que le recuerda su origen en este caso su piel morena, su rostro aindiado, en ese descarga el propio odio que ahora tiene de si mismo. Por eso alguna vez digo no lo triste del racismo no es el desprecio al indio, lo triste del racismo es el desprecio a sì mismo, que el objetivo cuando desprecian al indio porque ese les recuerda lo que son en última instancia. Por eso hablamos de un marco hermenéutico de clasificación antropológica que supone este acto de transferencia que despoja absolutamente de humanidad a aquello que no es moderno, desarrollado, blanco, occidental y todo esto que se traduce en esta categorización que en EEUU lo conocen muy bien: el blanco anglosajón protestante. Por eso en EEUU cuando va un boliviano y se cree blanquito y habla con los gringos se ríen de él, porque lo blanco es una categoría, no es un color.

En Europa tambièn hay una Europa periférica, no todos ingresan dentro de la categoría blanca aunque tengan la piel blanca. Es un poco lo que también trabajo Franz Fanon: en estos de cuerpos negros, máscaras blancas o piel negra, máscaras blancas, etc. Es decir el racismo ha constituido una complejización mucho más eficaz de las relaciones de dominación naturalizandolas en esta clasificación antropológica, entonces ahora el precio de lo que significa ser humano para el mundo moderno, para la subjetividad moderna exclusivamente blanca, moderna, europea, norteamericana después, lo paga absolutamente la humanidad restante, es decir la periferia. El precio es la devaluación de todo lo que son periferia, o sea la humanidad restante y esto significa transferir en la dominación colonial que sufren-que sufrimos- como periferia ya no solo riqueza sino vida en sentido estricto, y esto es digamos a donde voy a aterrizar: el racismo a lo que conduce es que en esta suerte de transferencia unilateral la periferia inferiorizada ya no solamente transfiere/tributa recursos naturales, materias primas; tributa vida en sentido estricto es decir hace una transferencia de plus vida en cuanto sobre o supervalorización de lo moderno, de lo europeo, de lo blanco, etcétera. Y una infravalorización de lo que es propio, por qué para que el centro goce exclusivamente los beneficios de esta disparidad del diseño centro-periferia, la periferia, sus élites tienen que renunciar de modo voluntario a su riqueza para transferirlas a lo que se considera humano, es decir las fronteras ontológicas del ser, es decir el centro del mundo. La periferia aparece como lo no humano, es decir como lo aquello que no tiene la dignidad para gozar de una riqueza, que pertenece exclusivamente a los ahora considerados seres humanos como sería este centro del mundo en cuanto a modernidad occidental.

Entonces en esta suerte de transferencia la periferia se devalúa de modo absoluto, devalúa todas sus posibilidades, renuncia a sus posibilidades, renuncia a todo tipo de dignificación, de su propio trabajo, de su propia producción, de su propia cultura, de su propio arte y religiosidad, medicina, etcétera, etcétera. Y solo asume como lo único posible deseable, verdadero, racional, universal, lo que proviene del centro del mundo, de lo moderno occidental. Entonces ahí se produce una tributación de vida, de plusvida. Entonces ahí lo grave resulta que la propia periferia renuncia a un proyecto propio, porque un proyecto propio sería empezar a admitir que lo suyo no es inferior, no es pasado; pero como las élites periféricas son eurocéntricas y se ven desde los ojos del centro por eso generan lo que yo llamo una conciencia periférica satelital que está siempre en torno a un centro, porque esta subjetividad que produce conciencia satelital nunca se ve a sí misma como centro por eso está siempre en torno un centro que este centro le dice que es lo que debe pensar, qué es lo que debe leer, qué es lo que debe admitir, qué es lo que debe impulsar, qué es lo que debe vestir, qué es lo que debe comer, es decir transferimos soberanía en sentido estricto, transferimos poder, transferimos vida y de todo eso se llena el centro, es decir lo que produce en última instancia la realización del centro en cuanto centro, es la renuncia que hace la periferia de tomarse a sí misma como centro y esto lo produce esa clasificación antropológica que han naturalizado estas diferencias haciéndonos aparecer a nosotros, a nuestras culturas, a nuestro arte, a nuestra medicina, a nuestra pedagogía, a todo aquello que suponía los avances civilizatorios que tuvieron nuestras culturas, como inferiores como algo que solo sirve para el pasado, como algo que no tiene actualidad, ni vigencia. Como lo único posible y deseable es el proyecto moderno en cuanto a modernización de todas las relaciones sociales, económicas, políticas, etc, entonces por eso el racismo no es una teoría, una ideología nada más, es una convención prelógica, que está metida en el propio desarrollo y en toda su disposición ya sea geopolítica, geoeconómica, geofinanciera, geocultural, etcétera y eso explica como este diseño geopolítico centro-periferia es subjetivizado en las propias conciencias nacionales como ideología señoríalista y que esto atraviesa de tal forma ya no solamente a la oligarquía, sino incluso a la clase media e incluso a sectores populares, por eso hemos podido ver cómo el odio al Evo es la cáscara de un racismo solapado que en definitiva es el odio al indio. Porque en política una persona no es solamente la persona, es lo que representa la persona y lo que representaba el Evo es el indio hecho multitud, es el indio que le estaba demostrando a la élite señorial oligarquíca de este país, su harta ineficiencia para conducir el poder, su ineficacia en la economía del país, su no merecimiento para ser élite política. ¿Porque creen el ensañamiento contra este indio? Que nunca se mostró obediente y servicial frente a la oligarquía, que nunca le perdonó que pase del año. Lo que dice Zabaleta tiene actualidad, la oligarquía en este país puede negociar todo menos y jamás su juramento de superioridad sobre el indio. Eso es innegociable para la ideología señoralista y eso atravesado por reiteración pedagógica, por este reiteración cultural, ha atravesado a todos los estamentos de la clasificación social y por eso en cada proceso de ascenso social se activa esta clasificación antropológica y los nuevos admitidos dentro del entorno social, aparecen como los cordones que van a controlar la separación ontológica, la frontera del ser y del no ser, incluso de modo urbano, por eso los pobres simpre son arrinconados en la periferia y los ricos están en el centro o en lugares en nichos de modernización de las ciudades.

Entonces detrás del racismo como un hecho social está todo esto, está una geopolítica que presupone una ontología y que esta antología presupone una antropología, entonces empezará a ver de tal modo el racismo nos amplifica la cuestión y nos hace comprender de mejor modo porque esto no es nomás algo que se pueda atacar con una ley, como pretendió también el gobierno del MAS, o con algo que se inscriba digamos en un nuevo discurso, etcetera.

Es algo estructural, la propia sociedad moderna está estructurada en una suerte de clasificación racializada, por eso hasta el propio Hegel admite que la sociedad moderna es continua productora de desigualdades, porque la desigualdad es base para que exista la sociedad moderna, por eso el mundo moderno produce una política que se consibe a sí misma, el fundamento humano que hace posible aquello, ya no en términos de comunidad, sino en términos de sociedad y la sociedad es un concepto que asume el paradigma del mercado, de la competencia y esto es lo que está detrás de esta clasificación. Entonces toda esta historia nos muestra cómo este fenómeno no puede ser abordado de modo parcial, de modo superficial, tiene que estar abordado de modo multidimensional, de modo híper complejo.

Esto es algo que está empezando a notarse en como incluso cuando aparece una nueva hegemonía que está barriendo de la centralidad mundial a la suma conjunta de Europa/EEUU como es la China, como renace la xenofobia de parte del discurso imperial y nuestras élites hasta intelectuales, artísticas reproducen aquello, porque están atravesadas por este racismo ontológico ilustrado que no admite que los chinos pueden ahora ser hegemonía, más allá de cualquier proyecto de expansión que puedan tener. La mentalidad señoralista admitiría de buen modo que quien va a suplir EEUU sea por ejemplo Alemania, pero que lo hagan los chinos es inaceptable, es inconcebible que lo hagan los hindúes, es inaceptable que lo hagan los africanos, igual se dan cuenta o sea eso está atravesado en la subjetividad moderna. Es decir en el modo de pensar y concebir la vida y el mundo que nosotros por continuidad pedagógica desde la escuela hasta la universidad asumimos como el único relato que admitimos. Por eso el racismo no es algo solamente presente en la objetividad institucional sino eso es correspondido con la subjetividad misma, está presente en nosotros y por eso la descolonización muestra esto de modo sistemático, quiere desmontar la racionalidad inscrita en esta cosmovisión, que ha clasificado a la humanidad y ha naturalizado las relaciones de dominación biológizando todo aquello que en última instancia son diferencias históricos culturales que no solamente enriquece al humano en sí, sino que es lo que ha hecho posible la historia de la humanidad en cuanto a culturas y civilizaciones y esto ha producido una suerte de homogeneización de la identidad incluso de los subalternizados. Y aquí podemos ver como el racismo es algo que discursivamente pueden ejemplificarlo las élites, pero también los subalternos caen en ello y esto explica el porqué a la hora de que puedan realizarse episodios revolucionarios de aglutinación del movimiento popular, esta clasificación antropológica juega muy bien para desarticularlos. Algo que decía Domitila Chungará: nosotros los mineros tratábamos muy mal a los campesinos sin darnos cuenta que gracias a ellos comiamos. Fíjense porque la COB nunca admitió como secretario general de la COB a un campesino, ahí podemos ver como la ideología señoralista permea a toda la clasificación social e incluso a estamentos populares y que también nos muestra como en el proceso de cambio que hemos vivido hubo una frase que retratò como el campesino en proceso de modernización o sea de abandono definitivo de su propio sí mismo reproduce esta negación de lo que es refiriéndose a aquel que le recuerda su origen. Cuando (…) por ejemplo, cuando era secretario general de la (…) les dijo a los del TIPNIS en el conflicto -imagínense campesino èl mismo, diciendo-: “ya es hora de que esos indios se civilicen”.

O sea ese es el precio de modernizarse, negar lo que uno mismo es y ese proceso de modernización es profundamente racista en los términos en los cuales lo he expuesto.

Bueno creo que hasta aquí tienen una idea general del asunto. Siempre digo que lo que podemos brindar es una introducción desgraciadamente, pero que nos sirve para poder ahora hacer posible un diálogo entre nosotros.

Muchas gracias por su atención.