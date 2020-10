Argentina: Berni y Kicillof desalojan Guernica a sangre y fuego

¡¡ NO A LA REPRESIÓN!! ¡¡LIBERTAD A LXS DETENIDXS!! ¡TIERRA PARA VIVIR!

Encuentro Militante Cachito Fukman 29/10/20

Párrafo aparte merecen los medios. Esos pusilánimes que tanto en Clarín, La Nación, TN o C5N aplaudían el desalojo, seguían inventando que los «usurpadores no pagan impuestos y viven sin trabajar», o justificando la violencia de Berni y su banda del «gatillo fácil». Esta es la prensa a la que Rodolfo Walsh con claridad definía como «los alcahuetes de un poder que los termina usando y arrojando a la basura cuando ya no les sirven». Todos ellos también hoy se pusieron el uniforme y la gorra, para seguir ladrando mentiras.

De todas maneras, ahora que Guernica se ha convertido aún más en símbolo de una resistencia latente de nuestro pueblo, de un pedacito importante de dignidad de nuestras doñas y nuestros hermanos más humildes, ¿cree por ventura el gobierno, el provincial y el nacional, que a partir de hoy se acabaron las recuperaciones de tierras? ¿Creen Fernández, Kicillof, Berni y la Cantero, que la solución de los problemas de los que no tienen ni pan, ni techo, ni trabajo es aplicando la violencia estatal como en tiempos de los milicos? El tiempo dirá, pero este pueblo no está acostumbrado a comer vidrio toda la vida, y por algún resquicio el fuego que se ha prendido hoy, destruyendo las ilusiones de muchas mujeres y hombres que solo querían tierra para vivir, se va a convertir en llamarada contra los verdugos infames que se jactan de haber puesto «la casa en orden».

No puede ignorar el gobierno provincial que no se hizo todo lo posible a traves de las y los delegados de los cuatro barrios de la toma, y también por parte de las organizaciones que los apoyan, para buscar una solución real. A través de la Gremial de Abogados y Abogadas se le entregó al juez y al ministro Larroque y sus colaboradores, una propuesta realista y posible. La ningunearon, siempre con la excusa de que ellos iban a presentar otra que contemplaba temas de solución «integral». Entonces, salieron con lo de siempre, ofrecer dinero a cambio del desalojo, sencillamente porque tienen esa idea nociva que todo se arregla con «asistencialismo» y descreen de lo que la gente padece realmente, al no tener ni pan, ni techo ni trabajo.