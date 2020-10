Aprueban Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Cuando supe que habíamos alcanzado nuestra quincuagésima ratificación, no pude ponerme de pie. Me quedé en mi silla y puse mi cabeza entre mis manos y lloré de alegría. He comprometido mi vida con la abolición de las armas nucleares. No tengo nada más que gratitud por todos los que han trabajado por el éxito de nuestro tratado. Tengo un poderoso sentimiento de solidaridad con decenas de miles de personas en todo el mundo. Hemos llegado a este punto.