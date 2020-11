Argentina: El libro de Alfredo Grande

La cultura represora es tal vez el concepto fundante de la filosofía que emana de cada escrito de Alfredo Grande. Los atraviesa con una precisión quirúrgica. Y utiliza ese concepto como un escudo permanente que impide perder el rumbo. Su flamante libro “Aforismos implicados. Para muestra no basta un botón” recopila esos escuetos textos –que integran cada uno de sus artículos de fondo- que con apenas un manojo de palabras logran dejar al desnudo, con una ácida ironía, una realidad agobiante y de opresión. Cada aforismo implicado de Alfredo Grande es en sí mismo una denuncia con la capacidad de exponer connivencias, perversidades y dominaciones.

Es imperdible el libro. Porque no hay que bucear en sus textos para toparse con alguno de sus aforismos. Sino que este libro, que es de descarga completamente gratuita, compila al conjunto de esos pensamientos breves que convocan a no perder de vista que “cuando la cultura represora quiere aniquilarte, no es por tus errores sino por tus aciertos”.