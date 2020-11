Wallmapu: Declaraciòn de la Coordinadora Arauco Malleco

Kvla: Como expresión revolucionaria del movimiento mapuche autonomista, nos comprometemos a seguir desarrollando procesos consecuentes de lucha, a no tranzar nuestros principios y a combatir ideológicamente a todos los detractores refugiados entre la institucionalidad winka y las academias coloniales. Consideramos que la actual aspiración plurinacional y la participación “indígena” en el proceso constituyente configuran la expresión contemporánea de una lógica colonial de sometimiento con la cual se intenta poner una camisa de fuerza al weichan y a la autonomía Mapuche, ya que estas se encuentran subyugadas al mismo mecanismo partidario chileno que ha protegido al gran capital de manera histórica. Hacemos un llamado al pueblo Mapuche a no caer en este voladero de luces, ya que la autonomía se consigue mediante la lucha territorial, no desde arriba, y sin mendigarle cuotas de poder ni agacharle la cabeza a nadie.