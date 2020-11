Argentina_Salta: Denuncian la muerte de un niño wichí

“Me enteré ayer de la terrible noticia de la muerte de un niño wichí en Tartagal, proveniente de Mosconi. El niño aparentemente murió de una neumonía”, dice el médico en su video. “Acá está haciendo ya 40 ó 50 grados de temperatura, casi todos los días y no está lloviendo. Hace mucho que no llueve. Lo habitual es que entre marzo y diciembre no llueva casi nada. Padecemos una sequía crónica en esta zona que en la época de mucho calor empieza a afectar a los niño”. Y recuerda, con un sabor acre, que el verano pasado “murieron 19 niños entre diciembre y marzo”. Cuando llegó el frescor del otoño la muerte se exilió por un rato. Pero además “Hubo una intervención afortunada del ejército para hacer plantas potabilizadoras de agua: en Misión Chaqueña tenemos una”. Eso significa que “estamos mejor que antes pero igual falta muchísimo”. Entonces levanta la cabeza y dice: “el gobierno provincial es el responsable de las muertes de los niños wichí por desnutrición y deshidratación. Insto al gobernador Sáenz a tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra, de lo contrario haremos una denuncia penal en su contra”.