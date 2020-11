Argentina: Cinco lecciones de Vaca Muerta

Las empresas invierten sólo con subsidios. Comportamiento rentístico de corto plazo. Artículo publicado también en Página/12 La amenaza de no invertir se vuelve una poderosa herramienta de las empresas para intervenir el diseño de políticas sectoriales. En 2018 y 2019 la salida de divisas por devolución de préstamos superó en 2000 millones de dólares anuales a la entrada de nuevas inversiones.

Hace siete años entraba en vigencia el contrato firmado entre YPF y Chevron para comenzar la extracción masiva de hidrocarburos no convencionales en Argentina. Este tipo de explotación, que absorbió hasta hoy 25.000 millones de dólares de inversiones y que explica más del 40 por ciento del gas y casi el 25 por ciento del petróleo extraídos en el país, fue dejando un conjunto de lecciones relevantes para analizar qué puede deparar Vaca Muerta en el futuro.

El primer aprendizaje es que la producción de no convencionales es muy sensible a las variaciones de la inversión. Esto se desprende de las características productivas de los pozos no convencionales. Estas perforaciones alcanzan en pocos meses un pico productivo y luego los niveles de extracción comienzan a descender bruscamente.