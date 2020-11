Argentina_Cuerpos y libertades: Voces de mujeres indígenas

Cuerpos y libertades: voces de mujeres indígenas por sus derechos sexuales y (no) reproductivos

5 noviembre, 2020 Redacción La Tinta

Se presentó un podcast y una cartilla donde mujeres de comunidades indígenas del norte del país enuncian sus derechos sexuales y (no) reproductivos en lenguas wichi y guaraní.

Por Julieta Pollo para “La tinta”

En una radio popular del norte, algunas mujeres ponen en palabras las violencias y enuncian la soberanía sobre su territorio cuerpo. Se encuentran en las experiencias compartidas, reivindican sus saberes ancestrales y fortalecen su voz colectiva, feminista, histórica, plural y orgullosamente indígena. Así se fue tejiendo “Cuerpos y libertades. Voces de mujeres indígenas”, que reúne vivencias y resistencias en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos desde sus propias palabras, lenguas y cosmovisiones.

Los cuatro-disponibles en wichi y en guaraní- abordan temáticas clave desde las experiencias y relatos de las compañeras. Mariana Ortega, integrante de radio La Voz Indígena y de ARETEDE, contó que este material “reúne temáticas sensibles como violencias institucionales de género -principalmente en el hospital-, violencia obstétrica, acceso a la salud, violencia sexual, acceso a los derechos sexuales y reproductivos, acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, métodos de autoconcepción, uso de hierbas medicinales y prácticas de cuidados de las mujeres indígenas; y también sexo, placer, disfrute, goce, la libertad de las mujeres en las relaciones sexuales que es un tema del que no se habla mucho”.

El acceso a la salud y el acompañamiento respetuoso y adecuado en los hospitales y centros de salud de Salta es una constante de violencias. En muchos casos, las mujeres cuentan que no son respetadas las prácticas y saberes indígenas, además de que algunas no pueden ser atendidas por no haber personal de salud o de apoyo que comprenda las lenguas de los pueblos que habitan la zona: “Es un reclamo, una llamada de atención urgente para las instituciones estatales en relación a la perspectiva de género interseccional, intercultural, a la necesidad de políticas públicas que trabajen en las instituciones, como el hospital, que siempre es enunciado como un espacio de mucha violencia para las mujeres. Esperamos una inclusión real de acuerdo a nuestras pautas culturales, idiomas y formas de vida”, indicó Mariana.