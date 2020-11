Guatemala herida de muerte 

Puede ser una pandemia, una tormenta, un ventarral, una sequía, no importa, todo se utiliza como pretexto por el Estado para saquear y vulnerar aún más a los excluidos. Tampoco importa el gobierno que esté de turno, no hay gran diferencia entre una y otra marioneta, estos pícaros que logran sentarse en la poltrona llegan solo para robar a manos llenas y jactarse de los privilegios del poder y la impunidad. Guatemala es un país herido de muerte por hijos tiranos, mediocres y traidores.

Es una población herida de muerte. No es posible que el Estado no tenga los recursos para afrontar la emergencia de una tormenta, que no pueda llegar la ayuda a las comunidades en necesidad, que además sean insolentes y menosprecien a las áreas rurales tratándolas como inferiores lanzándoles la comida en bolsas plásticas desde un helicóptero del ejército que en tiempos de dictadura aterrizaban muy bien en donde fuera y hacía lo que fuera para violentar poblaciones. No es posible. ¿Por qué para violentar sí hay estrategia y no para rescatar? Si es una entidad mediocre e incapaz que no funciona a beneficio de la población debe ser eliminada.