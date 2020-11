Argentina_12 de noviembre de 1863: Asesinato del General Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato del General Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho” a manos de unas fuerzas militares ya entonces declaradamente cipayas y sanguinarias con el exterminio como norma. Una tradiciòn represiva que llega hasta nuestros dìas.

Ángel Vicente Peñaloza, apodado “El Chacho”, (Malanzán, Virreinato del Río de la Plata, 2 de octubre de 1798 – Loma Blanca, cerca de Olta, La Rioja, 12 de noviembre de 1863)

“La historia tiene para el general Peñaloza el lugar que debe ocupar el caudillo más prestigioso, más humano y el guerrero más infatigable.”

“Uno de aquellos corazones que no conocen jamás el odio, el rencor, la venganza ni el miedo”.

José Hernández

1863 – La muerte del Chacho

[Investigación periodística de José Hernández]

El 12 de noviembre de 1863 el brigadier general Angel Vicente Peñaloza, a sus gallardos 70 años, está refugiado en la casona de su amigo Felipe Oros, en la pequeña población riojana de Olta, con media docena de hombres desarmados, a pocos días de su derrota en Caucete, San Juan, contra las tropas de línea del gobernador de la provincia y director de la guerra designado por el presidente Bartolomé Mitre: Domingo Faustino Sarmiento, que estaba desesperado entonces por saber dónde se escondía su peor enemigo.

A principios de mes el capitán Roberto Vera sorprende a un par de docenas de seguidores de Peñaloza. “Acto continuo se les tomó declaración”, dice el escueto parte de su superior, el mayor Pablo Irrazábal: seis murieron pero el séptimo habló. El chileno Irrazábal lo manda a Vera con 30 hombres al refugio del caudillo, donde lo encuentra desayunando con su hijo adoptivo y su mujer.

El Chacho, el amable gaucho generoso y valiente defensor a ultranza de las libertades de los pueblos, sale a recibirlo con un mate en la mano y, entregando su facón -en cuya hoja rezaba la leyenda “el que desgraciado nace / entre los remedios muere”-, le dice al capitán: “estoy rendido”. Vera lo conduce a uno de los cuartos y le pone centinela de vista. Y le comunica el suceso a Irrazábal. El mayor no tarda en aparecer. Entra al cuarto y pregunta de un grito: “¿quién es el bandido del Chacho?”. Una voz calma, desbordante de buena fe, le contesta: “yo soy el general Peñaloza, pero no soy un bandido”. Inmediatamente, y sin importarle la presencia del hijastro y de doña Victoria Romero de Peñaloza, el mayor Pablo Irrazábal toma una lanza de manos de un soldado y se la clava en el vientre al general. Después lo hizo acribillar a tiros. Y mandó cortarle la cabeza y exhibirla clavada en una pica en la plaza del pueblo de Olta. Sarmiento, que nada deseaba más que esa muerte, le escribe a Mitre el 18 de noviembre: “…he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses”.

La guerra “de limpieza social”, de exterminio de los criollos, de degüello de los federales, de carnicería feroz, de raptos, robos, saqueos, violaciones, levas de enganchados y cepos “colombianos” a los gauchos, es la consecuencia directa de Pavón, “la derrota que no fue” impuesta por las logias de Buenos Aires. El 17 de septiembre de 1861 se enfrentaron junto al arroyo de Pavón, al sur del la provincia de Santa Fe, el ejército bonaerense liberal de Mitre y el ejército federal de las provincias de Urquiza. Producida la victoria indiscutible de los federales en el campo de batalla, inexplicablemente, Justo José de Urquiza se retira del campo a paso lento, al tranco de su caballo, como para demostrar que es una retirada voluntaria. ¡Y al mismo tiempo ordena también la retirada de los suyos, ganadores del combate! Con la insólita claudicación urquicista, la Confederación se derrumbó y el país quedó en las manos de “la civilización de la levita” de los porteños, una de las páginas más tristes y sangrientas de nuestra historia.

La bandera abandonada por Urquiza será alzada entonces por el Chacho Peñaloza, brigadier general del ejército de la nación y jefe del III Ejército -el “Ejército de Cuyo”-, aunque sin tropas de línea ni armas. De una vieja familia fundadora de La Rioja, de larguísima carrera de luchas en las que había ganado todos sus grados en el campo de batalla, Peñaloza fue teniente coronel de Facundo Quiroga, y lo acompañó en todas sus campañas, sirviendo después de Barranca Yaco a las órdenes del gobernador Brizuela, con quien entró a la coalición del Norte. Este cambio de frente obedeció a la falsa versión unitaria que le achacaba a Rosas la inspiración del asesinato de Facundo.

Pero ya estamos después de Pavón, cuando el Chacho levanta una vez más su enseña, cabalgando sin sombrero, ceñida la melena blanca con una vincha gaucha, y son cientos, y pronto miles los que lo rodean, paisanos con sus caballos de monta y de tiro, y una media tijera de esquilar atada a una caña como lanza. De La Rioja a Catamarca, de Mendoza a San Luis, de Córdoba a San Juan, la montonera crece levantando voluntarios en marcha triunfal. En los Llanos, el caudillo es imbatible. Por eso, el gobierno nacional manda al sacerdote Eusebio Bedoya a ofrecerle la paz. El Chacho acepta complacidísimo y se fija La Banderita para el cambio solemne de las ratificaciones y de los prisioneros de guerra. El acude con sus tenientes y montonera en correcta formación. El ejército de línea, conducido por los jefes mitristas Rivas, Arredondo y Sandes -los dos últimos orientales-, rodean a Bedoya.

José Hernández, el autor del Martín Fierro, narra la entrega de los prisioneros nacionales tomados por el Chacho. “¿Ustedes dirán si los han tratado bien?”, pregunta éste. “¡Viva el general Peñaloza!”, fue la única y entusiasta respuesta.

Luego el riojano se dirige a los jefes nacionales: “¿Y bien, dónde están los míos?… ¿Por qué no me responden?… ¡Qué! ¿Será cierto lo que se dice? ¿Será verdad que todos han sido fusilados?”… Los jefes militares de Mitre se mantenían en silencio, humillados; los prisioneros habían sido todos degollados sin piedad, como se persigue y se mata a las fieras de los bosques; las mujeres habían sido arrebatadas por los invasores… Al decir del joven periodista Hernández -testigo angustiado de las desdichas nacionales-, Bedoya y los propios jefes militares, conmovidos, sienten asco por haberse mezclado en la negociación. Pronto el Martín Fierro marcará a fuego la iniquidad mitrista:

¡Y después dicen que es malo

el gaucho si los pelea!

Pero hay uno que nada lo conmueve; queda en pie el enemigo más formidable del caudillo de los Llanos: Sarmiento, que además de caracterizarlo de bandido, vándalo y ladrón, lo hostiliza y hace perseguir implacablemente a sus hombres, incorporándolos por la fuerza a los peores destinos militares, después de apoderarse de sus mujeres y propiedades. (Unos meses antes le escribía a Mitre sobre Sandes: “Si mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor”). Hasta que el director de la guerra logra colmar la paciencia del Chacho, que antes del año de La Banderita levanta nuevamente el estandarte de la rebelión, declarando en una carta a Mitre: “Los hombres todos, no teniendo ya más que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla defendiendo sus libertades, sus leyes y sus más caros intereses atropellados vilmente”. Y toma su lanza temible convocando a los dispersos federales, a los veteranos de Facundo y a los jóvenes casi niños que prefieren morir con la tacuara en la mano a aniquilarse en los cantones fronterizos, diciendo en su proclama, que vuelve a conmocionar los Llanos: “El viejo soldado de la patria os llama en nombre de la ley y de la nación, para combatir y hacer desaparecer los males que aquejan a nuestra tierra”.

La tragedia de Olta inició una ola de sangre descontrolada en toda la región. Pero desde entonces una copla popular se empezó a cantar en los Llanos:

Dicen que al Chacho

lo han muerto.

No dudo que así será.

Tengan cuidado magogos,

no vaya a resucitar…

Aniversario de su asesinato 12 de noviembre de 1863

Jorge Cafrune – El Chacho, Vida y muerte de un caudillo federal (1965)

“El Chacho ha sido el único caudillo verdaderamente prestigioso que haya tenido la República Argentina.

Aquel prodigio asombroso que lo hacía reunir diez mil hombres que lo rodeaban sin preguntarle jamás dónde los llevaba ni contra quién, había hecho del Chacho una personalidad temible, que mantenía en pie a todo el poder de la nación, por años enteros, sin que lograra quebrar su influencia ni acobardar al valiente caudillo.

A su llamado, las provincias del interior se ponían de pie como un solo hombre, y sin moverse de su puesto, tenía a los seis u ocho días 2, 4 ó 6 mil hombres de pelea, dispuestos a obedecer su voluntad fuera cual fuese.

Los paisanos de La Rioja, de Catamarca, de Santiago y de Mendoza mismo lo rodeaban con verdadera adoración, y los mismos hombres de cierta importancia e inteligencia lo acompañaban ayudándolo en todas sus empresas difíciles y escabrosas.

El Chacho no tenía elementos de dinero ni para mantener en pie de guerra una compañía.

Y sin embargo él levantaba ejércitos poderosos, mal armados y peor comidos, que sólo se preocupaban de contentar a aquel hombre extraordinario.

El Chacho no tenía artillería, pero sus soldados la fabricaban con cañones de cuero y madera, que se servían con piedra en vez de metralla, pero piedra que hacía estragos bárbaros entre las tropas que lo perseguían.

No tenía lanzas, pero aunque fuera con clavos atados en el extremo de un palo, sus soldados las improvisaban y se creían invencibles. El que no tenía sable lo suplía con un tronco de algarrobo convertido en sus manos en terrible mazo de armas, y si faltaba el alimento comían algarrobo y era lo mismo…”

(…) Caudillo de las provincias cuyanas

Desde 1854 fue comandante de armas de la provincia, y al año siguiente fue ascendido a general por el presidente Urquiza. Era muy prestigioso entre los gauchos humildes de La Rioja y las provincias vecinas, y se comportaba como uno más de ellos, salvo cuando mandaba en el ejército. Ellos lo consideraban, también, su protector, su abogado, el solucionador de los problemas de cada uno de ellos.

En octubre de 1858 fue asesinado Nazario Benavídez por los partidarios del gobernador Gómez. El presidente ordenó una intervención federal a la provincia, ordenando a Peñaloza que la apoyara militarmente; no tuvo necesidad de combatir, pero ocupó con sus montoneras la ciudad de San Juan. Desde entonces fue el hombre de confianza de Urquiza en la región.

En enero de 1860 derrocó al gobernador Bustos, que se acercaba cada vez más a los unitarios de Buenos Aires, y nombró en su lugar al coronel Ramón Ángel. Poco después fue nombrado interventor federal de su provincia.

Después de Pavón, en 1861, el interior del país quedó abierto a los unitarios. Hacia Cuyo salió el coronel Ignacio Rivas y hacia Catamarca el general Wenceslao Paunero, que enviaron varias expediciones contra La Rioja. Mientras tanto, Peñaloza ofreció mediar en la guerra entre los federales y unitarios del norte del país. Pero a pedido del gobernador tucumano Celedonio Gutiérrez, se unió a este; fueron derrotados por los unitarios. Regresó a La Rioja, perseguido por sus enemigos, que los derrotaron en varias batallas; los oficiales prisioneros eran fusilados, mientras muchos soldados eran torturados y degollados. La represión fue increíblemente feroz, y eso mismo dio fuerzas a los federales para seguir luchando. El mismo Domingo Faustino Sarmiento aconsejaba:

Si Sandes mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición, que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor.

Pese a su superioridad numérica y de movimientos (Peñaloza llegó reunir una fuerza de 2 000 a 6 000 combatientes),4? Peñaloza fue derrotado repetidas veces por las tropas mitristas mucho mejor y más modernamente armadas (armas a repetición, ametralladoras). Tras sitiar la ciudad de San Luis, logró firmar un tratado de paz llamado Tratado de La Banderita a principios de 1862, en que se le ofrecían garantías. Cuando llegó la hora de cambiar prisioneros, se dice que Peñaloza entregó los suyos, pero no recibió ni uno: todos sus hombres habían sido degollados. Esto llenó de indignación a Peñaloza, ya que los hombres que lo acusaban de asesino y ladrón, habían violado todos los códigos militares, asesinando a prisioneros rendidos. En 1863, el gobernador puntano, Juan Barbeito, repelió una nueva invasión de tropas leales a Peñaloza, unos 1 600 montoneros5? habían incursionado con éxito parcial en la zona norte de la provincia.

La derrota

Los militares que debían hacer cumplir el tratado continuaron con la persecución a los aliados de Peñaloza, por lo que este volvió a alzarse en armas en marzo de 1863. Logró varios éxitos en San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza, e incluso depuso al gobernador riojano.

A fines de marzo, el Chacho escribió al presidente Bartolomé Mitre:

…los gobernadores de estos pueblos, convertidos en verdugos de las provincias… destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables sin más crimen que haber pertenecido al partido federal… Los hombres todos, no teniendo ya más que perder que sus existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla.’

El llamado a la lucha se hacía en nombre de Urquiza, con cuya ayuda contaban, pero este no apoyó en nada la revuelta, e incluso la condenó en público.

El gobernador Sarmiento, designado Director de la Guerra contra Peñaloza por el Ministro de Guerra Gelly y Obes, escribió al presidente:

…no economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano.

Mitre respondió:

‘Quiero hacer en La Rioja una guerra de policía. Declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de partidarios políticos, lo que hay que hacer es muy sencillo.’

Quedaban fuera de la ley, y por consiguiente se los podía matar en cuanto se los capturaba. Los oficiales del ejército nacional repitieron las masacres entre los vencidos.

El 20 de mayo de 1863, las tropas del Chacho se enfrentaron en Lomas Blancas —en Los Llanos— con un contingente de 600 hombres de infantería y caballería de las fuerzas de Paunero, comandadas por Ambrosio Sandes, Pablo Irrazábal, Ignacio Segovia y Julio Campos.

Peñaloza obtuvo una efímera victoria cuando el 10 de junio se produjo en Córdoba una revolución, encabezada por el partido federal —apodado “ruso”— y los liberales moderados, que depuso al gobernador Justiniano Posse; este había sido impuesto el año anterior por la fuerza de las armas del ejército nacional comandado por Paunero. Convocado por los revolucionarios, el Chacho entró a la ciudad de Córdoba el 14 de junio. Mientras tanto, Paunero reunió un ejército de 3000 hombres y marchó sobre él. Queriendo evitar sufrimientos a la ciudad, Peñaloza salió a su encuentro en campo abierto, al frente de 2000 hombres.4? Fue derrotado el 28 de junio, en la Batalla de Las Playas sufriendo los montoneros 300 muertos, un número no precisado de heridos y 720 prisioneros. Los oficiales prisioneros fueron fusilados.

El caudillo huyó a los Llanos, de allí al norte, hacia la Cordillera de los Andes, y por el oeste de la provincia, nuevamente a los Llanos, donde reorganizó su montonera, reclutando 2000 gauchos.6? De esa forma destruyó los caballos de sus enemigos y los desorientó por completo. Luego invadió la provincia de San Juan, donde estuvo a punto de tomar la capital. Pero el coronel Irrazábal lo derrotó en Los Gigantes. Se estima que unas mil personas murieron durante su última rebelión.

El asesinato

En noviembre de 1863 el vencedor Irrazábal lo persiguió hasta Los Llanos, pero mientras lo buscaban Peñaloza se rindió al comandante Ricardo Vera en Loma Blanca, paraje aledaño al pueblo de Olta, entregándole su puñal, la última arma que le quedaba. Una hora más tarde llegó Irrazábal y de forma vengativa lo asesinó con su lanza, y a continuación hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la plaza de Olta en presencia de su familia.8? Una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase «civilizada» de San Juan. Su esposa, Victoria Romero, fue obligada a barrer la plaza mayor de la ciudad de San Juan, atada con cadenas.

Al conocer la noticia, Sarmiento escribió al presidente Mitre:

No se que pensaran de la ejecución del Chacho, yo inspirado en los hombres pacíficos y honrados he aplaudido la medida precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses.

Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Bartolomé Mitre, 18 de noviembre de 1863.

Pocas semanas más tarde, el poeta José Hernández publicó en un periódico entrerriano su Vida del Chacho, un folleto en defensa del caudillo riojano, en que advertía a Urquiza que los mismos que habían asesinado a aquel buscaban la oportunidad para asesinar al expresidente. Poco después, el poeta Olegario Víctor Andrade escribía en su homenaje uno de sus poemas más bellos.

VICTORIA ROMERO DE PEÑALOZA “LA LEONA DE LOS LLANOS”

La heroica historia de la esposa del “Chacho” Peñaloza. La “Chacha”, como la llamaban los riojanos, empuñó la lanza para acompañar al caudillo en las batallas.

Nació en el 2 de abril de 1804 en Chila, a 5 km de Tama, provincia de La Rioja. Era hija de Bartolomé Romero y de Ana María Herrera.

Por las calles de aquella aldea de La Rioja resonaban voces jubilosas y cánticos guerreros, de aquellos que se cantaban en los llanos desde hacía dos generaciones.

-¡El Chacho vuelve!

-A pelear contra Rosas…

La nueva corría por las aldeas llanistas desde la noche antes. El héroe regresaba a la provincia natal, después de las derrotas que le infligiera el fraile Aldao, gobernador de Mendoza y agente de Rosas.

Ahora regresaba. Se debía a su provincia, a sus riojanos heroicos y oprimidos. El fuego del combate ardió en su corazón y un día cruzó los Andes y apareció en la Costa Alta.

Allí supo que los federales se habían llevado a su hija de 13 años y habían dado muerte a su infeliz mujer, la pobre Mercedes. En pocos días reunió a 3.000 hombres. Y fue como antes, en el Abra, en Piedras Blancas.

Fue una tarde, en un rancho de la Costa Alta, cuando sus ojos azules se encontraron con los ojos negros de Victoria. Paró el caballo y la estuvo mirando largo tiempo.

Ella conocía al gallardo caudillo. Desde muy niña oía el relato de sus hazañas, desde los tiempos de Facundo. Se casaron en Huaja, El 10 de julio de 1822 en medio del júbilo popular. Bombos, triángulos, chacareras y zambas resonaron hasta el amanecer…

De este matrimonio nació Maria Mercedes en 1823 y Maria Facunda 1824, ambas fallecidas a muy corta edad. La Chacha (así llamaban a Victoria Romero) nunca dudò en luchar incansablemente junto a su marido en aquellas horas aciagas para los riojanos. Fue estandarte y orgullo de aquellas legiones de titanes que, en la pelea, sacan fuerzas de la nada para arrojar al sanguinario invasor.

Ocho meses después de la boda, el caudillo llamaba de nuevo a las armas: el terrible fraile Aldao se venía otra vez sobre La Rioja. Ella, “la Victoria”, la Chacha, empuñó una lanza, trocó sus faldas femeniles por bombachas gauchas, montò a caballo y fue a pelear con su compañero. Desde entonces fue habitual verla en medio de los entreveros, empuñando su lanza de algarrobo, al viento del combate sus renegridos cabellos.

En uno de los choques con la caballería de Aldao, un oficial enemigo la tumbó del caballo, con un sablazo en el rostro, desde la ceja hasta la boca. Todos la creyeron muerta: en aquel momento contraatacaron con furia. Dos montoneros alzaron a la Chacha y vieron que vivía aún. Un chorro de sangre la enrojecía de pies a cabeza. Pero ella estaba sonriente.

-No es nada, Ángel, no es nada…

El Chacho la levantó en sus brazos y sintió que perdía el conocimiento. Esa fue la primera vez que los riojanos vieron llorar al general Peñaloza. Después, la guerra cesó. Rosas había caído. Urquiza reconoció el grado del Chacho. Los dos vivieron mucho tiempo felices en la aldea perfumada por los naranjos en flor.

Siguieron las campañas largas, trágicas, fabulosas. Las tropas del general Arredondo invadían ahora por séptima vez la desgraciada provincia riojana. La miseria y el desaliento hacían presa en los hombres de los llanos. Flotaba sobre las ciudades la humareda de los incendios. Muchas veces la Chacha, mientras marchaba el frente de su escuadrón por las travesías sin límites, habían encontrado gauchos con las plantas de los pies cortados, horriblemente torturados y mutilados, por no confesar donde andaba el caudillo federal.

La lucha duraba años. Muchos jefes enemigos conocían a la Chacha. La habían visto de lejos, airosa y arrogante, con su lanza, caracoleando su caballo mendocino, los negros cabellos al viento, rodeada de los bravíos montoneros. Pero ella se les escurría de entre las manos crueles, como una sombra. Encontraban sus huellas, como la del Chacho, en todos los caminos de La Rioja, en todos los rincones de los llanos. Hasta los algarrobos parecían decir su nombre legendario, pero los terribles coroneles del Estado centralista y cipayo, no la encontraban nunca.

Fuè ejemplo de mujer combatiente al defender con las armas la dignidad de su pueblo, la libertad amenazada, el honor de su tierra y su gente riojana.

-¿Dónde está la mujer de Peñaloza?

-¿Por qué no le preguntáis al viento? – pregonaba el resistente riojano, suspendido en cuatro lanzas y morían masacrados antes de vender a la leona. Aquella mujer de leyenda, cantada en las zambas nativas, encarnaba, para sus almas valerosas y simples, el alma de todas las mujeres de las montoneras riojanas, aquellas compañeras que durante dos generaciones sufrieron todos los dolores de las guerras civiles, las viudas, las huérfanas, las raptadas, las supliciadas.

Ella, la gauchita de la Costa Alta, la que bailaba chacareras bajo la sombra de los naranjos en flor, allá en los tiempos de Facundo, surgía ante los montoneros como un símbolo. Candorosos y rudos, creían que ella nunca podría morir. Era la leona del Chacho. Desde hacía más de veinte años la vieron esgrimir su lanza de algarrobo y pelear al frente de las montoneras federales.

Era la octava invasión de las fuerzas armadas cipayas. La Chacha miraba a su hombre, una noche de luna, en medio de los llanos, y veía que la barba del héroe blanqueaba, que sus espaldas hercúleas se inclinaban, después de guerrear durante cuarenta años…

A la mañana siguiente, al despertar, vio que una partida se hallaba frente a los dos.

-¿Usted es Peñaloza?- preguntó el oficial de la partida, y arrojando su caballo adelante, hundió su lanza en el pecho del caudillo.

–¡Asesino! ¡Asesino!– rugió la Chacha, enloquecida. Saltó sobre el oficial, lo derribó del caballo. Dos soldados se apoderaron de ella y la ataron con maneadores. El Chacho herido de muerte, movió los labios, pero ni un sonido salió de ellos. Sus ojos azules, que se velaban con las sombras de la agonía, se apartaron del oficial, contemplaron el río de sangre que bañaba su pecho y se fijaron luego en el rostro de su mujer, cuya antigua cicatriz parecía palpitar como una herida recién abierta.

Los rugidos de la Chacha resonaban en los llanos, despertaban ecos espantosos en el algarrobal. Con los ojos desmesuradamente abiertos, vio como degollaban a su león, como le cortaban la cabeza, que era clavada en una lanza.

Ángel Peñaloza ya no volvería a escuchar jamás, el grito ardiente y apasionado de su ejemplar compañera.

Y en el instante mismo de la degollación del Chacho, su Chacho, cual leona lo defiende sin importarle las lanzas ni las balas, hasta que el arma del déspota golpea también su dolor de esposa, de madre, y se consuela arrimando su sangre y sus lágrimas sobre los despojos del patriota yacente.

El cínico Irrazábal loco de contento por la sangre derramada en aquel desparramo de cadáveres, manda aplicar tormentos indescriptibles a doña Vito, hasta dejarla sin sentido. La horda la engrilla y la conduce a la provincia de San Juan, donde el gobernador Domingo Faustino Sarmiento, condecora al siniestro Irrazábal por el vil asesinato.

La Chacha es sometida a trabajos forzados por orden del mismo mandatario, junto a los hombres apresados, viéndosela todos los días barrer la plaza pública arrastrando cadenas de sus pies y con centinela a la vista.

Y un día, aquella mujer martirizada, haciendo memoria de la amistad que unía a su esposo con Urquiza, quien más de una vez le dio testimonio de aprecio, con las más comedidas palabras como éstas:

“Santa Fe, marzo 6 de 1859.

Señor General Don Angel Vicente Peñaloza. Mi muy querido amigo. Acompaño a Ud. sinceramente un justo dolor por la desgraciada e inesperada pérdida de su hijo político, cuyas excelentes cualidades, he tenido ocasión de apreciar, y tenga la bondad de llevar a su esposa una expresión mía de consuelo y simpatía. Recibiré con aprecio al Comisionado que usted me envía haciéndolo con atención y trasmitiéndole cuanto crea que importa al buen acuerdo, y al mantenimiento del orden público que tan mezquinos porque tan pérfidos, enemigos cuenta, y que tienen en Ud. tan leal, tan decidido y tan importante contenido. Por lo demás mi querido amigo, desprecie Ud. las calumnias y las intrigas satisfágase con la simpatía y el aplauso que los buenos patriotas, y con la distinguida consideración que no le ha de faltar nunca de su afectísimo compatriota y S. servidor – Justo José de Urquiza”.

De ese modo y por tales muestras de aprecio ella acudió al señor de San José, una y otra vez, con sus súplicas de mujer acosada por un enemigo implacable, y decide escribirle:

“Rioja, agosto 12 de 1864 –

Excmo, capitán general Don Justo José de Urquiza, de mi singular respeto: Confiando en su reconocida prudencia, y carácter benévolo, me tomo la libertad de recomendar la atención de V. E., con la esperanza de que aliviará en algún tanto mis padecimientos en que la desgracia de la suerte me ha colocado, con la dolorosa pérdida de mi marido desgraciado, que la intriga, el perjurio y la traición, han hecho que desaparezca del modo más afrentoso, y sin piedad, dándole una muerte a usanza de turco, de hombres sin civilización, sin religión. Para castigo la muerte, era lo bastante, pero no despedazar a un hombre como lo hace un león, el pulso tiembla, señor general: haber presenciado y visto por mis propios ojos descuartizar a mi marido dejando en la orfandad a mi familia, y a mí en la última miseria, siendo yo la befa y ludibrio de los que antes recibieron de mi marido y de mí, todas las consideraciones y servicios que estaban a nuestros alcances. Me han quitado derechos de estancia, hacienda, menaje y todo cuanto hemos poseído los últimos restos me quitan por perjuicios que dicen haber inferido la gente que mandaba mi marido. Me exigen pruebas y documentos de haber tenido yo algo; me tomaron dos cargas de petacas por mandato del señor coronel Arredondo, donde estaban todos mis papeles, testamentos, hijuelas, donaciones y cuanto a mí me pertenecía.

“Se me volvió la ropa mía e vestir, de donde resultó que no tengo como acreditar ni de los dos mil pesos que V. E. tuvo a bien donarme, por hacerme gracias y de buena obra, por lo que suplico a V. E. se digne informar sobre esto al Juez de esta Ciudad, para que a cuenta de esto me deje parte del menaje de la casa, siquiera por esta cantidad que expreso.

“Lo pase bien, señor general, sea feliz y dichoso, que yo no cesaré en mis preces de encomendarle al Supremo Ser lo conserve por dilatados años al lado de su amable familia, con salud, prosperidad y dicha. Y no ofreciéndose otra cosa, soy de V. E. su affma. S. S. que le ofrece el más humilde acatamiento y las mejores consideraciones de aprecio y respeto. Q.B.L.M. de V.E. – Victoria Romero de Peñaloza”.

Un cúmulo de cosas y de hechos bullen en la memoria de los verdugos que en ningún momento pueden negar que enfrentan a una mujer valiente. No olvidan tampoco aquel momento que el Chacho, en Tucumán, era atacado por más de treinta enemigos, instante que la voz de mando de doña Vito reclamó a los soldados acompañarla en una carga a todo coraje para liberar al jefe que luchaba solo. Y aquel remolino de hombres volvió grupas y atacó sableando hasta hacer pedazos la estrategia de los sitiadores en un verdadero alud de aceros. Y el guerrero insuperable sale airoso del trance, mientras doña Vito sonríe con su cara cubierta de sangre de una cuchillada de la refriega. Luego el Chacho abraza sobre su pecho al soldado que mató al agresor de su esposa.

Estos actos y muchos otros son los que no olvidan ni perdonan los salteadores y asesinos que van cubriendo de cadáveres de patriotas los caminos argentinos.

Victoria Romero falleció el 21 de noviembre de 1889 a los 85 años de edad y se le dio sepultura en el oratorio de Atiles, cerca de Malazán.

“Yo he visto gemir al tigre

y vi llorar al quebracho,

han de dejar que les cuente

como mataron al Chacho….”

