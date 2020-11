Ecofeminismo o la revolución igualitaria

Cristina Cobo Hervás

8 noviembre, 2020

Periódico cnt

NO HAY revolución, no hay evolución posible, que no incluya al feminismo como reivindicación básica. Es el eje trasversal a toda lucha, y a la vez la cuerda de trapecista por la que caminamos las mujeres sujetando el volatinero de la incongruencia personal, en muchas ocasiones.

Los postulados del ecofeminismo crítico no pasan por la asunción nuevamente del retorno de la mujer a labores que le han sido arrogadas tradicionalmente, sino que implican una búsqueda de alternativas no violentas, sostenibles y pacíficas al patriarcado capitalista, porque el origen de todo desequilibrio se basa en una relación de desigualdad. La revolución ecofeminista no consiste en pasar por el stand de productos ecológicos del supermercado (y previsiblemente más caros) para calmar nuestra conciencia consumista. Ni es retomar esa imagen bucólica de la mujer agricultora doblada sobre la espiga porteando un bebé, como en un lienzo de Millet. El ecofeminismo propone una reformulación de todo lo que entendemos por trabajo y vida. También va, precisamente, de poner esta última nuevamente en el centro, entendiendo la vida no como un concepto individualista, sino como los nexos que se establecen desde las redes más cercanas que se establecen en nuestro día a día. Es entender la experiencia vital como un «nosotras».