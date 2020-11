Ecofeminismo y revolución social

8 noviembre, 2020

Periódico cnt

Elena Martínez

Se me vienen a la cabeza conceptos como soberanía alimentaria, ecofeminismo, Rojava. Son días extraños y observar este huertito pequeño y verlo crecer, me ayuda también a soportar mejor esta situación que parece que nunca se acaba. Es como pegarse a la vida, como si esta pequeña experiencia me hiciera sentir más intensamente ese vínculo tan importante con la tierra y con el resto de la humanidad.