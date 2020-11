Argentina: Repudian a Mesa de Enlace militar y policial

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) repudiamos la conformación de la Mesa de Enlace militar y policial.

Como ex detenidos desaparecidos alertamos y llamamos a una gran unidad para repudiar este engendro que pretende una vez más conformar un espacio desde donde erigirse en el partido militar que intervenga en la política interna del país. Nada novedoso, algunos de sus operadores políticos ya lo habían anunciado, pretenden una vez más utilizar el poder que manejan dentro de las Fuerzas Armadas, para ponerlo a disposición de sus eternos mandantes, los enemigos del pueblo, la oligarquía y el gran poder financiero. El principal planteo para lograr esto es que nuevamente las fuerzas armadas participen de la seguridad interna.

Este rejunte de golpistas, ex jefes de inteligencia, defensores de genocidas, gendarmes y policías, algunos con importantes posiciones de mando durante el gobierno de Macri y Vidal, presenta como uno de sus objetivos el “Amalgamar a la familia de los uniformados». El mensaje es tan claro como amenazante a las libertades democráticas y A los derechos humanos.

Insistimos en que estas situaciones son posibles por la impunidad de la que gozan gran parte de los crímenes de la dictadura, no solo por el hecho de que algunos de los miembros de esta “mesa de enlace” hayan sido militares activos durante el genocidio, sino porque, aquellos que no lo fueron, desde sus escuelas y mandos han recibido la misma instrucción que los genocidas y esta es una deuda de la democracia. Denunciamos también que este pronunciamiento público es alentado y se potencia con lo obtenido en el alzamiento policial de la bonaerense, que llego a llevar su poder militar hasta las mismas residencias del presidente y del gobernador de la Prov. de Bs. As.