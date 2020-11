Ecofeminismo: Val Plumwood (1939-2008)

Los principales trabajos teóricos de Plumwood son su Feminismo y la Maestría de la Naturaleza (1993) y su Cultura Ambiental: la Crisis Ecológica de la Razón (2002). [9] Criticó lo que llamó “el punto de vista de la maestría”, un conjunto de puntos de vista del yo y su relación con el otro asociado con el sexismo, el racismo, el capitalismo, el colonialismo y la dominación de la naturaleza. Este conjunto de puntos de vista, sostuvo, implica “ver al otro como radicalmente separado e inferior, el trasfondo del yo como primer plano, como uno cuya existencia es secundaria, derivada o periférica a la del yo o centro, y cuyo albedrío es negado o minimizado”.

Plumwood no cita en la introducción ningún texto de Carolyn Merchant en particular. No obstante, en el transcurso del libro se apoyará en los textos The Death of Nature (1980) y Earthcare (1995). En una conferencia no tan reciente, Merchant explica su propuesta de una ética de la asociación. Merchant, Carolyn (Mayo 4, 2010). Environmentalism: From the Control of Nature to Partnership. Bernard Moses Memorial Lecture, University of California, Berkeley: