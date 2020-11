Chile: ¡Detengan la guerra contra el Pueblo!

Conminamos a la clase política que se ha hecho cómplice, por acción u omisión, de estos crímenes, a que no sigan blindando la represión brutal contra el pueblo y que abandonen el camino de pactos y negociaciones con los criminales y teman al juicio y veredicto de la historia, el cual, sin ninguna duda, será implacable con quienes le han vuelto la espalda a las chilenas y chilenos. Ya no sirven sus discursos embaucadores, ni sus espectáculos faranduleros de acusaciones constitucionales, las cuales siempre llegan ex post facto y no tienen ningún efecto penal ni político por las graves violaciones a los Derechos Humanos.