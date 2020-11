Mèxico: Caravana informa sobre agresiones a comunidades zapatistas

Informe de la caravana para documentar las agresiones a las comunidades zapatistas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio

En los últimos meses, los ataques y agresiones contra las comunidades organizadas han sido constantes. En el momento en que se publica este informe, paramilitares de la ORCAO tienen secuestrado un base de apoyo zapatista desde hace tres días. En este contexto, varias organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona realizaron una caravana para investigar, documentar, denunciar y difundir las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por grupos armados en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de las comunidades autónomas zapatistas del EZLN pertenecientes al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

En un conversatorio virtual se presentó el Informe de la Caravana Solidaria, que se llevó a cabo el pasado 29 de octubre. Presentamos aquí los audios del conversatorio, seguidos por el informe completo. Dicho informe es parte de una campaña de difusión que incluirá varios videos, que se publicarán en los próximos días.

Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moises Gandhi.

Realizada el 29 de Octubre del 2020

Organizaciones, Colectivos y Redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentamos nuestro Informe para comunicar, difundir y denunciar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por grupos armados en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de las comunidades autónomas zapatistas del EZLN pertenecientes al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

Este informe es parte de una campaña de difusión que realizaremos para que ustedes desde sus geografías y modos puedan extender el documento, el material de video y audios para hacer saber a las familias zapatistas que no están solas, y para que entre nosotros y nosotras como Sexta, como expresiones organizativas y Redes de Resistencias y Rebeldías respondamos creativamente a esta Guerra contra la Vida y las Autonomías de los Pueblos.

El Contexto de la Contrainsurgencia en los Tiempos de la 4 T

Los ataques en contra de comunidades y pueblos que se organizan para vivir y resistir ha sido constante en los últimos meses del 2020. Es por esto que queremos hacer visible de manera puntual sucesos localizados en diferentes zonas territoriales y que van contra la apuesta política organizativa de los y las de abajo, esto, para entender dentro de un contexto amplio lo que acontece en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas.

A 20 años de la reubicación de familias desplazadas integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas en el campamento Nuevo Yiveljoj, quienes fueron desplazadas en noviembre de 1997, por un grupo paramilitar de Chenalhó, la impunidad continúa. La violencia paramilitar no les dejó la opción de retornar a sus comunidades de origen, los paramilitares continuaron libres e impunes, sus armas nunca se decomisaron y fueron la herencia a sus hijos, tal como lo demostraron en un video publicado el 18 de agosto de 2020 1, donde aparece un grupo civil armado de la comunidad Santa Martha, Chenalhó.

Los desplazamientos forzados internos continúan como hace 20 años, esta vez los desplazamientos masivos se dan en Aldama, Chalchihuitán y Chilón por mencionar algunos, nuevamente provocados por la violencia generalizada de grupos civiles armados que trabajan con el consentimiento y aprobación del Estado; violencia que ha dejado como resultado, robos, saqueo de sus pertenencias y cosechas, heridos, muertos y despojo de sus territorios. Una Guerra diseñada para afectar principalmente a las mujeres, niñas, niños y jóvenes para destruir la integridad psico-social-emocional de las familias.

Se suma el hostigamiento efectuado el 23 de febrero hacia compañeros y compañeras de las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron violentados, reprimidos y secuestrados, por las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib pertenecientes a los grupos paramilitares de los Chinchulines y ORCAO, así como por integrantes del partido Morena; en represalia por haber participado en las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra “Samir somos Todas y Todos” 2.

A lo anterior agregamos lo sucedido el 11 de septiembre de este año en el Ejido Tila, cuando compañeros y compañeras del CNI se dirigieron a liberar el paso hacia los accesos de la población Ejidal cuando personas de corte paramilitar dirigidos por hijos de los líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia, encapuchadas y fuertemente armadas con rifles de asalto y armas cortas de grueso calibre empezaron a atacar a los ejidatarios, dejando como resultado una persona muerta y varios heridos 3.

En ese contexto el pasado 15 de octubre del presente año, ejidatarias, ejidatarios, posesionarias, posesionarios y pobladoras y pobladores de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón durante una manifestación pacífica en contra de la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, fueron reprimidos violentamente por la Guardia Nacional, policía del estado y policía municipal, esto en el tramo carretero de Ocosingo a Palenque a la altura del crucero Temó, dejando como consecuencia dos personas privadas arbitrariamente de su libertad, una persona desaparecida y trece heridas, así como daños en vehículos.

Las agresiones y hostigamiento en contra de pueblos organizados, y que ejercen grupos civiles armados en coordinación con funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública y la Guardia Nacional,van contra la apuesta política de las autonomías y libre determinación de su territorio, derecho que ejercen niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que integran el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No son producto de pugnas intercomunitarias, sino resultado de una estrategia de fabricación de conflictos internos por parte del Estado. Utilizando a partidistas e integrantes de organizaciones campesinas que se han convertido en gestoras de proyectos (Sembrando vida, Jóvenes construyendo futuro) que alienta desde la Cuarta Transformación a golpear a quienes construyen formas de gobiernos autónomos.

II.- Antecedentes: La continuidad de la guerra a través de otros medios

Con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 01 de enero de 1994, miles de hectáreas de tierras usurpadas por finqueros fueron recuperadas por sus legítimos dueños: los pueblos originarios. En donde antes se paseaban y crecían innumerables cabezas de ganado cuya carne era destinada al mercado, hoy se construye la autonomía, el trabajo colectivo, la vida.

El camino para el EZLN y las familias Bases de Apoyo no ha sido fácil. Después del cese al fuego, la contrainsurgencia se empezó a implementar por diferentes vías. La económica, millones de pesos llegaron a Chiapas disfrazados de programas sociales; la militar, tendiendo un cerco geográfico al EZLN y restándole apoyo de sus bases; de la mano de ésta la paramilitar, grupos que se conformaron con el financiamiento, entrenamiento, permisibilidad y apoyo logístico del Ejercito mexicano. La agraria, con el Fondo 95 el gobierno mexicano inicia un proceso de dotación de tierras, aunque éstas hayan sido recuperadas en el levantamiento del 94. En el marco del diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN, el presidente Ernesto Zedillo ordena una ofensiva militar contra el EZLN, conocida como la traición de Febrero. Esta estrategia se implementó con mayor celeridad a partir del 2000, durante la “transición a la democracia”.

De tal forma encontramos organizaciones que lucharon para acceder a la tierra y que después del año 2000, iniciaron un hostigamiento permanente hacia los pueblos asentados en Tierras Recuperadas. Este hostigamiento se vio incentivado por el programa Procede, Procecom, Fanar, Raja, donde el Estado ofertaba certeza jurídica de la posesión.

En 2010 el grupo paramilitar la Organización para la Defensa Para de los Derechos Indígenas y Campesina (OPDDIC) pertenecientes la comunidad de Agua Azul, municipio de Chilón, realizaban acciones para arrebatarles territorio a la comunidad de Bolom Ajaw, municipio autónomo Comandante Ramona. Primero 7 hectáreas de cultivo, y luego la reserva de las cascadas de Bolom Ajaw.

En este mismo año un operativo orquestado entre gobierno federal, estatal, municipal, acompañado por militares, Policía Federal, Procuraduría Federal del Medio Ambiente fue realizado en el poblado Laguna San Pedro, Caracol III La Garrucha, generando un desplazamiento forzado de la comunidad. En el mes de junio, el Caracol V denunciaba la agresión con la comunidad Choles de Tumbalá, del municipio autónomo El Trabajo, por parte de integrantes de la organización Xinich-Oficial.

Durante los años de 2011-2012 fueron duramente atacadas las BAEZLN de San Marcos Avilés y Comandante Abel. En San Marcos Avilés, caracol II Oventik, por ser zapatistas, por tener una escuela autónoma, ejidatarios partidistas en contubernio con la Procuraduría Agraria amenazaban con quitar derechos agrarios en la comunidad. En la comunidad Comandante Abel (antes San Patricio), municipio Autónomo la Dignidad, Caracol V Roberto Barrios, da a conocer una serie de ataques de armas de fuego que dan como resultado el desplazamiento de la comunidad a un nuevo espacio; estos ataques fueron realizados por los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia, también conocidos con las siglas de UCIAF.

A mediados de 2011, el Caracol III La Garrucha denuncia la constante destrucción de cultivos en la comunidad autónoma Mártires, municipio autónomo Lucio Cabañas, al igual que detención de dos Bases de Apoyo del EZLN por parte de la dirigencia e integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). El caracol IV Morelia denuncia en agosto de 2011 a esta misma organización por destruir la casa Digna en el ejido Patria Nueva, que servía como espacio para observadores de la sociedad civil nacional e internacional.

En 2013 el caracol I denunció las provocaciones y despojos contra las BAEZLN Che Guevara, municipio autónomo de Tierra y Libertad, por parte de personas en complicidad con los tres niveles de gobierno municipal (Motozintla), estatal y federal, realizando construcción de casas dentro de territorio zapatista, cortando abastecimiento de agua y realizando disparos para generar miedo en las BAEZLN.

La CIOAC Independiente llevó a cabo una serie de acciones contra las BAEZLN del ejido 10 de Abril, municipio autónomo 17 de Noviembre, llevando a cabo una agresión violenta en enero de 2014. En este año la CIOAC Independiente hostigaba a BAEZLN del Caracol de La Realidad, y el día 02 de mayo de este año realizó una emboscada paramilitar ejecutando al maestro de la Escuelita La Libertad según l@s Zapatistas, Maestro Galeano.

La Junta de Buen Gobierno denunció en junio de 2015 las constantes amenazas del grupo paramilitar proveniente de Chikinibal del ejido Pojkol, municipio de Chilón, de febrero a junio, con patrullajes armados todos los días entrando en las casas de las BAEZLN en la comunidad Autónoma de Nuevo El Rosario, Municipio Autónomo de San Manuel del Caracol III La Garrucha. El constante asedio e incursiones llevó a que la comunidad Autónoma Egipto y Nuevo el Rosario se desplazaran de manera forzada en agosto de ese mismo año.

A pesar de los constantes ataques, a lo largo de estos años a las comunidades Autónomas, el EZLN y las BAEZLN no se cansan y siguen alimentando la esperanza de cuidar la tierra, de fomentar el trabajo colectivo, de cuidar la vida, de llamar a la solidaridad para dar una salida civil y pacífica a las diferentes agresiones en sus territorios.

III.- Hechos

Dos ejemplos claros de que continúa la estrategia de Estado que busca socavar la autonomía zapatista mediante agresiones sistemáticas ocurren actualmente en la Región de Moisés Gandhi y la comunidad Nuevo San Gregorio, pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad con sede en Patria Nueva.

El 29 de octubre salió una caravana integrada por diversas organizaciones civiles y de derechos humanos para documentar los ataques que enfrentan estos poblados zapatistas y brindar apoyo solidario.

Aproximadamente 10 vehículos entregaron acopio de alimentos, escucharon testimonios y capturaron las pruebas materiales de las agresiones.

Los y las compañeras del pueblo estaban felices con la visita, y un compañero relató: “Nos sentimos bien que nos visitan, en el tiempo que nos salimos (de la casa) tenía una hija dando a luz, estamos sufriendo bajo lodo, a veces ya no comemos, también en ese momento falleció un compañero, nos rodearon y no sabíamos a donde ir.”

Mientras que la caravana recorría la zona, se escuraron más de nueve disparos en Moisés Gandhi, además de que hubo algunas acciones intimidatorias al momento de terminar la visita. Cabe mencionar que desde el 13 de octubre no había detonaciones de armas, pero se reanudaron el 27 y 28 de octubre, dos días antes de la caravana.

A continuación detallamos algunos de las agresiones relatadas por las BAEZLN y observadas por la caravana:

Agresiones en Moisés Gandhi

En el crucero de Cuxuljá, entre la carretera de San Cristóbal y Ocosingo, se han presentado una serie de agresiones a las BAEZLN.

Ahí se encuentra el Ejido Moisés Gandhi conformado por 8 pueblos pertenecientes al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que desde el mes de abril del 2019 han sido objeto de agresiones por parte de la ORCAO, por un interés agrario de reparto de tierras recuperadas 4.

Estas agresiones empezaron con cercos y loteos en los trabajaderos de las tierras recuperadas, así como daños y destrucción de los sembradíos colectivos. A inicios del 2020 se sumaron a las agresiones los robos de cultivos, destrucción de alambrados y postes, presencia de gente armada y con radios portátiles en la comunidad y montando guardias, amenazas verbales y escritas, intimidaciones y agresiones físicas a BAEZLN, quema y fumigación de sembradíos, robo de las tiendas de las comunidades autónomas, quema de colmenas, destrozos en la Escuela Secundaria Autónoma y detonaciones de armas de fuego.

Desde junio del 2020 las agresiones fueron en aumento, ahora con más disparos, tala de árboles de roble, más destrozos, saqueos y agresiones físicas a integrantes de la población de Moisés Gandhi.

Entre junio y octubre del 2020 ha habido varios ataques y sobre todo disparos de armas de fuego de distintos calibres por parte de la ORCAO al interior de las comunidades autónomas, poniendo en riesgo a hombres, mujeres, niños, niñas, gente de edad avanzada que tienen que buscar refugio de las balas, o tirarse en el lodo en plena madrugada ya que ha habido ataques durante noches y días enteros. Con respecto a esta situación, una compañera BAEZLN relata cuando fue sorprendida por el tiroteo: “Cuando llegaron los de la ORCAO llegaron a dar balazos y me pasaron cerca cuando estaba en el baño, pues no sabía si iban a venir pues yo me fui al baño y pasó por mi cabeza y llego ahí, y dije dios mío me voy a morir y empecé a llorar. Si no hubiera estado en el baño, me hubiera yo muerto”.

Además, esta situación no ha permitido que los y las compañeras zapatistas puedan trabajar la tierra, pues han tenido que estar dentro de sus casas o en refugio en otras casas. En otro de los testimonios, una compañera menciona: “Cuando vi mi casa, me hizo llorar, ya vieron que toda mi casa esta toda lastimada de bala”.

Las BAEZLN también han recibido amenazas constantes de todo tipo. Al respecto, otra compañera zapatista relata: “El señor le dijo a mi esposo que lo van a matar y le van a colgar la tripa en el cuello, ya no lo quieren ver, para esa persona mi compañero ya está muerto, lo mató con sus palabras”.

Los hechos se han ido intensificando hasta que el día 22 de agosto del 2020. Desde las 5:30 horas iniciaron diversos ataques con armas de alto calibre dirigidas a las comunidades autónomas, seguidos de la quema de las bodegas de café, el comedor “Compañera Lucha” y el saqueo de la tienda Arco Iris, entre otros destrozos 5.

Después de la quema de las bodegas de café las agresiones no pararon y hubo intentos de establecer un acercamiento al diálogo entre las dos partes (EZLN y ORCAO) mediante interlocuciones, por lo cual hubo documentación de los hechos y una serie de reuniones entre ambas partes. Este acercamiento ha sido cesado ya que las agresiones armadas no han parado y ha habido incumplimiento de acuerdos.

Algunos de los gastos económicos de toda esta ola de ataques en la Región de Moisés Gandhi, son:

-Daños de milpas, matas y materiales en los pueblos de la Región Paz: $346,387.00

-Destrucción de inmuebles: $37.250.00

-Destrucción de bienes en la Región: $380,799.00

-Destrucción de bienes en el municipio: $3,260.00

-Daños y robos en la tienda Arco Iris: $688,324.56

-Total de Daños: $1,456,021.06

*Fecha de reporte 25-09-2020, por la Junta de Buen Gobierno “Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad”.

Agresiones en Nuevo San Gregorio

En la comunidad de Nuevo San Gregorio, tierra recuperada desde 1994 con 155 hectáreas, las BAEZLN señalan que han padecido un acoso constante, intimidaciones y provocaciones por parte de un grupo denominado por las propias bases como los 40 invasores. Dichos actos se han presentado desde noviembre de 2019. La principal forma de agresión ha sido la invasión y el cerco de terrenos colectivos.

Desde el mes de diciembre de 2019, el grupo de los 40 invasores han invadido y cercado los trabajaderos o maizales de los compañeros del pueblo. También ha quedado cercada una hectárea del potrero colectivo del pueblo, solo dejando una hectárea libre, y quedando dentro del alambrado el tanque del almacenamiento de agua para la distribución en la comunidad. Queda dentro del cerco también la Casa Grande (las ruinas de la antigua finca). En el trabajadero de maizal y árboles frutales de la secundaria queda cercada una hectárea y cuarto, dejando sólo un cuarto de hectárea para la secundaria. De igual forma, están cercados el poste de electrificación que está en la iglesia vieja, el tanque de almacenamiento del agua pluvial que distribuye en el pueblo, el poste de electrificación donde sale la línea para el bombeo de agua y el tractor de la región impidiendo su movimiento.

Dentro de estas formas de intimidación y provocación se da también la introducción de ganado a los potreros colectivos, y a esto se suma el hecho que el ganado colectivo de las BAEZLN que quedan dentro del cerco se quedan sin alimento y agua.

Cabe resaltar que el grupo los 40 invasores ha continuado el hostigamiento mediante el corte de alambre de púas de los terrenos comunitarios, el robo de hortalizas, la toma de fotos a las personas que llegan a los trabajaderos además de amenazas verbales, ofensas y humillaciones a las BAEZLN, a pesar de que las bases zapatistas ha solicitado en varias ocasiones dialogar con respeto y llegar a acuerdos.

IV.- Mecanismos de la violencia

Los hechos anteriormente descritos nos están mostrando diversos mecanismos de violencia:

1.-Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza. Dispositivo para generar dominio y terror sobre un territorio y su población. La ORCAO y grupos de personas armadas violentan el derecho al uso y disfrute de la tierra y territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho a las autonomías tienen las familias zapatistas. Mientras el grupo invasor ejecuta el uso mercantil de la tierra, las familias zapatistas asumen ser guardianas de la Madre Tierra.

Ejemplo: Invadir tierra para quemar y destruir casas, robar cosechas y herramientas de uso común para los trabajos colectivos, amenazar e intimidar portando palos y armas en mano, tomando fotos y videos a distancia y en dirección a las personas zapatistas. La destrucción de la Madre Tierra realizada a partir del desmonte y tala de árboles para uso comercial así como destruir montañas para el saqueo y venta de grava/piedra, como es el caso alarmante de la comunidad La Resistencia.

2.-Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos: Una vez que se ejerce la invasión y destrucción, se pasa al hecho violento de rodear para acosar-asediar en tanto acto de “secuestro” en su propia tierra, a través de cercar los espacios vitales-elementales que toda persona y comunidad necesitan para ejercer una vida digna. Por tanto; la ORCAO y el grupos de personas armadas implementa actos de crueldad propios de la Guerra que: a) expone a las familias zapatistas a esquivar las balas, principalmente las mujeres que tienen que cuidar sus espaldas y pechos para proteger a sus bebés e hijos; b) obligan a hombres y mujeres a cruzar un sinnúmero de alambrados para acceder a agua, obtener sus alimentos y atender sus plantas, cultivos y animales; c) Violentan el derecho al ejercicio de la educación, salud y economía de autosustento campesino-indígena. Ejemplo: Cercar con alambrados las escuelas, clínicas de salud, casas y los trabajaderos colectivos como milpas y ganados. Cercar el manantial y sistema de bombeo para el acceso al agua del río, cercar a los animales. Una vez que las familias deciden acceder a éstos hay disparos hacia sus personas.

3. Violentar el derecho al acceso al agua. Los caminos y lugares de paso hacia el arroyo, el manantial y sistema de bombeo para obtener agua y llegar al humedal están cercados. Las mujeres, cuando van por agua se organizan para ir en grupo, cuidándose de los disparos. Al arrastrarse entre el alambrado y con prisa se lastiman el cuerpo y rompen su vestimenta. Mientras están cargando agua y lavando la ropa están tensas y nerviosas.

4. Provocar el hambre. La ORCAO y el grupo de personas armadas ejecutan uno de los mecanismos más crueles de la Guerra al privar de alimentos a la población. Las familias no pueden salir a trabajar la milpa porque les disparan. En una de las comunidades el 50% de la producción para la alimentación de la comunidad se perdió a consecuencia de la invasión, el cercamiento y las balaceras. La cosecha de noviembre del frijol se perdió, también se perdió la cosecha de trabajo colectivo del trigo regional. Tampoco se pudo cosechar el suficiente maíz a mediados de febrero del 2020. Su hortaliza comunitaria y colectiva está invadida por el ganado de una persona del grupo de los invasores. La tubería del arroyo para el riego colectivo de pez la destruyeron y quedó cercada.

5. Destruir la economía autónoma. La invasión y destrucción de los espacios donde se desarrolla el autosustento para generar una economía autónoma a nivel familiar, colectivo y regional muestra una táctica de Guerra contra la forma autónoma para construir su propia economía como organización. Ejemplo: Incendio y destrucción de tiendas, comedores y cooperativas. Robo de instrumentos de trabajo así como de la cosechas de maíz, trigo, yuca, frijol, frutales, etc.

6. Violencia de difamación, calumnia y desinformación. La ORCAO y el grupo de personas armadas desacreditan, rechazan y minimizan los hechos de violencia, robo y destrucción que han realizado. Rechazan y desacreditan las instancias del buen gobierno en la política del diálogo de la organización zapatista para llegar a acuerdos de no violencia. Ejemplo: La ORCAO menciona que la bodega de la tienda-cooperativa el “Arcoiris” y en el comedor “compañera Lucha” estaba vacía y abandonada cuando ejecutaron el incendio, pero no dicen que sus actos violentos de hostigamiento a las personas que trabajaban ahí, así como el robo de productos no permitían a las familias zapatistas continuar el trabajo y funcionamiento colectivo en ambos espacios.

7. Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres. Al sentirse impotentes de no poder alimentar a las hijas e hijos, se genera angustia en las mujeres. El percatarse de que niños y niñas no pueden asistir a la escuela, ni mucho menos jugar, les genera tristeza e impotencia. Al ver que desde pequeños algunas de sus hijas e hijos ponen sus botas de hule por si tiene que salir corriendo, genera dolor. Al no poder salir libremente por agua, genera desesperación. Al momento de escuchar y sentir los disparos “que lastiman las casas” genera miedo y estados de confusión por no saber si se quedan dentro con sus hijos e hijas o salen de las casas para protegerse en otros lugares.

V.- Conclusiones

Las organizaciones, colectivos e individuos/as que participamos en esta caravana de solidaridad, todas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, damos cuenta de la documentación en la que pudimos recoger testimonios y evidencias de los hechos concretos relacionados en este informe que se derivan en agresiones físicas, robos, amenazas, secuestros, agresiones armada entre otros hechos.

Aunado a lo anterior se han generado una serie de mecanismos de una violencia estructural que resultan en impactos a la salud física y mental en las niñas, niños, mujeres y hombres de las comunidades afectadas. En este contexto de tortura prolongada por parte de la ORCAO, se ha generado una crisis profunda en comunidades zapatistas de la región de Moisés Gandhi y en Nuevo San Gregorio. Todo esto, tomando en cuenta que desde el levantamiento armado de 1994 a la fecha, este tipo de situaciones se reactiva como un patrón de contrainsurgencia enfocado en desfragmentar la resistencia y permanencia de la autonomía zapatista.

El dispositivo de violencia está en provocar de manera permanente angustia, llanto, miedo, dolor, sentimientos que se vuelven cotidianos. Los actos de violencia que están diseñando la ORCAO y el grupo de personas armadas tienen como componente hacerse no visibles, una vez que se van interiorizando en los cuerpos de las mujeres y niñas, niños. Por tanto, la ORCAO y el grupo de personas armadas violentan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ejecutan actos lesivos contra la integridad física, mental, social y económica de las mujeres zapatistas y sus familias.

Exponer dichos mecanismos de violencia muestra cómo funciona la maquinaria del crimen, muerte y destrucción contra un proyecto de vida que construye autonomías.

La ORCAO y el grupo de personas armadas pretenden imponer un estado de Guerra cotidiano y permanente.

La ORCAO y el grupo de personas armadas ejecutan actos de crueldad física directa violencia psíquica-social:

Cercar y secuestrar a las familias en sus propias casas y tierras.

Cercar y secuestrar animales, manantiales y ríos.

Este es el despliegue y re-configuración de la actual forma de operar de la Guerra contra la vida y las Autonomías

Es por ello por lo que las agresiones perpetradas por la ORCAO, las personas civiles armadas y personas vinculadas a la organización agresora son una evidente acción de atacar y golpear a la autonomía zapatistas y su estructura organizativa.

No obstante, de toda esta situación de agresiones las BAEZLN han tenido una paciencia profunda para no caer en provocaciones y han preservado la vida. Al aumentar la violencia en el territorio, su apuesta está en la mira de romper con la estructura capitalista ya que su concepción es por el respeto radical a la Madre Tierra, pues como lo sostienen ellos “No somos dueñxs de la tierra, somos guardianes”. Es la dignidad sembrada y alimentada en 26 años de organización lo que posibilita que frente al dolor-coraje haya más ideas para cuidar la esperanza desde la resistencia y las autonomías de los pueblos. Siendo las semillas el trabajo colectivo (de trigo, artesanías de mujeres, tienda colectiva, carpintería, espacio de alfarería, etc.)

Las tierras recuperadas son tierras del EZLN de la organización que tienen a casi 27 años de lucha y resistencia una mirada de larga duración en la resistencia y construcción de un mundo diferente donde se construyan muchos mundos, donde el proceso organizativo a través de la autonomía desde la comunidad y la colectividad es una de la formas de construcción de la vida, de respeto a la Madre Tierra, es decir de un lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad.

