El progreso es el opio de los pueblos

Ese núcleo dinamizador (madeinUSA) está empezando a perder la batalla cultural,

ideológica. Basta ver el reciente panorama electoral de EE.UU. para percibirlo. Algo huele a

podrido y no es precisamente en Dinamarca… Somos muchos los que vamos viendo que el

propagandeado American Way of Life es un American Way of Death.