Argentina: Morir con lo nuestro

El grotesco mágico del impuesto – aporte – dádiva – donativo – ofrenda- a la riqueza es quizá el momento más logrado del sainete. Solidario, voluntario, generoso. Los ricos y pestosos no quieren que sepamos, aunque sabemos, que el 2% del impuesto/aporte pondría en evidencia el 98% restante. Lo que pondría al alcance de la mano y al alcance de la vista la cara del dios capitalista.

El poderoso caballero Don Dinero como lo bautizara Francisco de Quevedo. “Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz sus escudos en la paz que rodelas en la guerra Y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don Dinero”. Creo que de eso se trata. El porcentaje es delator. Una suma fija, aunque alta, bueno, nunca sería alta para la canalla empresarial financiera, no sería buchona. El 2% es casi una confesión de parte.

Entonces en la economía capitalista, es decir, en el modo de enriquecimiento lícito de los ladrones, no se trata sólo de vivir. Es necesario convencer a los trabajadores de que en realidad apenas son zánganos que deben trabajar para la abeja reina de la reproducción ya no de panes y peces, sino de dólares y bit coins. Si estamos en el mismo barco, es seguro que no estamos en los mismos camarotes.