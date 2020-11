Argentina: Principio y final del gatillo fácil

Dos de ellos por fusilar a David Campos y Emanuel Medina y el resto por encubrir doble homicidio cuando ambos circulaban en un auto Volkswagen Up y comenzaron a ser perseguidos por la policía motorizada. Las víctimas se asustaron y no se detuvieron lo que derivó en una alocada persecución y una ejecución por parte de los uniformados en Callao al 5700.

-Cuando dijeron Bustos y Mendoza perpetua, Escalante 7 años, no nos pudimos contener. Vinimos por estas condenas para que ninguno patrulle más las calles. Nos tienen que cuidar (Marcelo) Sain –ministro de Seguridad de la provincia–; tiene en sus manos un poder enorme para que la Policía no mate más gente en las calles – dijo Germán, hijo de David quien agradeció a todos los que acompañaron esta lucha por tres años y medio.

Germán Campos agregó: “Cuando pasó lo de mi hermano sentí que el mundo se me venía abajo. No sabía cómo le iba a decir a mi mamá que su hijo no iba a volver más. Llevamos una buena investigación junto al fiscal, estoy agradecido…cuando dijeron Bustos, Mendoza, perpetua; Escalante, 7 años, no nos pudimos contener. Vinimos por estas condenas para que ninguno patrulle más las calles”.