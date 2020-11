Feminismo: Lidia Falcón O’Neill, bajo las pezuñas del progreso

No son los trans, sino el trasgenerismo. Lidia Falcón O’Neill, bajo las pezuñas del progreso

La persecución, por tierra mar y aire a la presidenta y líder del PFE, por parte de grupos variopintos, desde el progrerío, izquierdías, Lumpen, negacionistas, envalentonados por un sistema del todo vale, grupos agresivos que actúan como matones cercando a las feministas que se manifiestan (abolicionistas de la prostitución y otros), no cesa.

De todas es conocida la lucha ideológica, política, que la histórica feminista ha desarrollado durante muchas décadas y que le ha costado la cárcel, no solo a ella sino también a su familia por defender la lucha de la mujer, de la república y la justicia. Torturada por el policía franquista a quien llamábamos Billy el Niño (por lo rápido que sacaba las balaceras de las pistolas asesinas) y por otros franquistas, por defender además a los homosexuales perseguidos, encarcelados y torturados por el mismo sistema y los mismos personajes psicópatas ya citados.

Colocados en los despachitos sentando cátedra, cobrando de las arcas públicas y aquí me las den todas. Vendidas, estos estómagos agradecidos al peor postor, y a la postmodernidad.

Claro, los transgenerismos, reflejados por personajes ricos, travestidos, mutilados o no, que dicen no existir el sexo biológico, negando a hombres y mujeres pues parece ser que el lenguaje es lo que vale. Decretando que el sexo no existe, pasando de mujer a hombre y viceversa de forma frívola y por la cara sin condiciones médicas, técnicas u otras, sino con la expresión, “por mis santo cojones soy mujer” (Tita Barahona). Sea como sea, señores y señoras “quien tiene vulva le aplastara la menopausia y quien tiene pene, padecerá de próstata” (Tita Barahona).