Cuando la izquierda hace suyo el discurso neoliberal

Francesc Xavier Ruiz Collantes

Barcelona, Catalunya 17.11.20

De hecho, el constructo “hombres blancos sin estudios universitarios” está diseñado para estigmatizar al sector social al que se refiere. “Hombre” refiere a una posición de poder frente a “mujer” y “blanco” alude a una posición de poder frente a “negro” u otras etnias. Por lo tanto, se construye la imagen de una posición de dominio que en la cultura de la izquierda se considera ilegítima: aquella que se fundamenta en el género y la raza. Pero la categoría se cierra con una característica que remite a una carencia: “sin estudios universitarios”. A veces se dice sólo “sin estudios”, que es más radical. Esta carencia supone una falta de educación, cultura, conocimientos, etc. Así tenemos la representación de un sector social que ostenta un poder ilegitimo y, además, este poder es ejercido de manera inculta, ignorante, con poco o nulo conocimiento del mundo actual, etc.

Con respecto al contexto norteamericano, existe otra categoría bastante curiosa: “los afroamericanos”. Esta es una categoría que los propios negros norteamericanos acogen de forma positiva, pues hace referencia a su origen. Sin embargo, para los blancos norteamericanos no se ha generado una categoría como “euroamericanos”. De ello se deduce que los blancos norteamericanos son simplemente norteamericanos o, más en general, americanos. Y, así, una historia de conquista y expolio de tierras y riquezas no propias y de exterminio de los pueblos indios originarios queda ocultada. Cierto que existen términos como italoamericano o angloamericano, pero no suelen utilizarse casi nunca. El primero, por cierto, sólo para las historias en las que la mafia es protagonista. En Latinoamérica, existen también categorías como “afrocolombiano”, “afroperuano” o “afroboliviano”, pero no se utilizan las categorías “eurocolombiano”, “europeruano”, etc. De hecho, la izquierda debería hacer suya una categoría como “euroamericano”.