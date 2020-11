Argentina: Esquel se moviliza contra la minerìa

Esquel en la calle: NO a la mineria

Por Silvana Melo

(APe) 18 Noviembre 2020

“No los vamos a poder parar pero necesitamos cuidarlos. En la calle cuando estamos todos juntos. Pero también cuidarles el futuro”. Nilda Bluzomi ha gritado No a la Mina en Esquel desde hace más de veinte años. En la marcha de anoche, contra las nuevas avanzadas mineras, los pibes que “en 2003 iban en cochecito hoy van al frente”. Un pueblo entero que se planta ante las multinacionales que pretenden quitarle las entrañas y envenenarles el agua. Ante una Navidad que da nombre a un proyecto de muerte. Un pueblo entero que las frenó épicamente hace 17 años y hoy enfrenta a la única receta que los gobiernos -nacional y provincial- prefieren poner en práctica para solventar las crisis terminales del país y de la provincia que gobierna Mariano Arcioni: el extractivismo más feroz, a costa del agua, de la vida, de la meseta, de la cordillera, del futuro.

Las organizaciones que le dicen No a la Mina, “a pesar de la pandemia, presentamos una segunda iniciativa popular”, relata Nilda Bulzomi a APe . Juntaron 31.000 firmas, mucho más de lo exigido costitucionalmente para esta figura. “Estamos esperando que entre a la legislatura pero a la vez el gobernador ingresó un proyecto de zonificación de la provincia”, un punto incluido en la 5001 –ley fruto de las luchas de 2003- “que prohíbe la minería con uso de tóxicos pero que en ese artículo permite zonificar el territorio para determinar las áreas de excepción”. Un mimo escondidito para que las megamineras supieran que había una hendija por dónde entrar cuando fuera necesario. Cuando Arcioni desempolvó este mecanismo, se encendieron las alarmas. Y toda la provincia se puso de pie. Porque ningún gobernador, durante estos casi veinte años, instaló en el debate el bosquejo de una nueva matriz productiva que permitiera el cuidado de la vida. Los resistentes de las calles de Chubut saben que “ésta es una crisis de diseño. Las asambleas hicimos propuestas sustentables que fueron completamente desoídas”.

La calle fue siempre la oficina donde diseñar el futuro para las asambleas populares de Chubut. Y allí vuelven a encontrarse. Con todo lo que implica: una cortina con fuego en el despacho del gobernador, acusaciones de violencia, “zona liberada”, define Nilda Bulzomi, represión: “hubo detenciones, allanamientos en casa de compañeros de la asamblea de Rawson, diez detenidos y 5 allanamientos”. Y un discurso político y mediático armado para percudir el prestigio de la asamblea. Pero la avanzada extractivista, saben Nilda y todos los que se encuentran en la resistencia de la calle, sólo es posible con represión. Entonces “el 11 de noviembre, en el boletín oficial se publicó un nuevo protocolo para el uso de armas de fuego en la provincia que es un calco de la doctrina Chocobar”. No sólo: “el gobernador tiene su propia guardia pretoriana como seguridad personal”.

Los emprendimientos mineros que intentan quebrar la voluntad de la meseta y de la resistencia son dos: el proyecto Navidad, que no promete nacimientos sacramentales sino la extracción de plomo, plata y cobre. “Es de enorme envergadura; el quinto en tamaño a nivel mundial”. El segundo es un proyecto de “extracción de uranio en la meseta central, más cerca de Río Negro”. Cuando se habla de megaextracción se habla de químicos. De venenos. Y Chubut “tiene un solo río”, el que se carga su nombre en el cauce. “Estos emprendimientos consumen gran cantidad de agua”. Como por casualidad, “encontraron en 2011 un acuífero bajo la meseta, que sería la fuente de agua para los emprendimientos mineros”. No es el agua dulce milagrosa que transcurre por debajo de la tierra para asegurar el futuro de las generaciones que vengan. Sino el agua que será inyectada de tóxicos, reservada como propiedad de las mineras. Ellos temen, además, por la cordillera. Saben que la apertura de una puerta de entrada implica que vayan por todo. “Incluido el cordón de Esquel”.

Los chicos, dice, “están muy movilizados. Para ellos es carne. Es parte de su historia. Están siempre metiendo ruido en las marchas, con las murgas, los tenemos que estar calmando”. Mientras el Presidente anunciaba en diciembre “hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”, a pesar de una ley que lo impide y de una movilización popular dispuesta a impedirlo”, ellos están plantados para ir al frente. “Son carne de cañón y uno no quiere meterles miedo… aunque no los vamos a poder parar. Pero necesitamos cuidarlos. En la calle cuando estamos todos juntos. Y y también cuidarles el futuro”. Ese futuro del que habla su nieto cuando le dice, “abuela, nosotros no nos vamos a rendir nunca, ¿no?”