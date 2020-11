Argentina: Servicio Solidaridad Obligatorio

Este aporte solidario por única vez inaugura otra estrategia encubridora, mistificadora y mentirosa de la cultura represora. La solidaridad no es por ley del Congreso. La solidaridad no es por única vez. Solidario no se nace, escribió Mónica Sorín hace más de 40 años. Y solidario no se debate en leyes. Si es aporte o impuesto me importa nada. Pero si quiero afirmar, que de ningún modo es solidario. En el mejor de los casos, es egoísmo de clase contrariado. Tampoco demasiado. Como dicen los que lo proponen: apenas es un 2%. Les contesto: el problema del dinero es poco; el tema político es todo.