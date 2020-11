Chile_Valparaiso: Desagravio ante agresiòn al Memorial

“La sangre derramada por todo Chile no desaparece por una pintura, la memoria combativa popular que está presente ahí no se extingue por esa pintura. Nosotros como Agrupación no nos sentimos ni amedrentados ni miedosos, estamos en contra del fascismo, contra toda su impunidad y exigimos que el Intendente de Valparaíso, el Gobernador, nos den una explicación de quiénes fueron los que hicieron esto, porque no es la primera vez (…) la verdad nosotros la conocemos, pero los culpables, los asesinos, andan sueltos por las calles en total impunidad (…) lo mismo está pasando con todo lo que ocurrió después del 18 de octubre, donde el mismo terrorismo de Estado desatado en el 73, se volvió a instalar este 18 de octubre, porque como pueblo no hemos sido capaces de exigir que la impunidad en este país se acabe. Quienes no se manifiestan en contra de la impunidad están siendo cómplices y avalando todo el terrorismo de Estado que se ejerce…”