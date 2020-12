12.12.2020: Segunda Acciòn Plurinacional por el Agua, la Vida y los Territorios

La matriz de producción y consumo ilimitados de la economía hegemónica nos lleva inevitablemente a la destrucción sistemática de la Naturaleza, que no alcanza a regenerarse ante el ritmo voraz del extractivismo, lo cual termina perpetuando los daños y, en gran parte, volviéndolos irreversibles. Muestra de ello son, entre otros, el calentamiento global, las crisis hídricas, la contaminación a muchos niveles, los derrames de venenos y químicos mortales en aguas puras, la desertificación, la fatal desaparición de bosques nativos y humedales, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, la expansión de enfermedades, propagación de virus y muertes, la naturalización de injusticias, violencias y terricidios. Evidentemente, la pandemia que hoy afecta a toda la humanidad es síntoma de esta lógica insana de transgredir inescrupulosamente la sustentabilidad del sistema vital que integramos. Hoy, estamos próximxs a un punto de no retorno.

A los poderes económicos, multinacionales y gobiernos que componen este sistema de muerte les decimos, ya no pueden tapar el sol con las manos, aún cuando cuentan con empresarixs, científicxs y comunicadorxs funcionales al sistema de daño. Sus lógicas perversas de capturar e intervenir los saberes, conocimientos y poblaciones que posibilitan el genuino Cuidado de la Tierra y, al mismo tiempo, la continuidad de sus acciones abusivas mediante las insanas legislaciones hegemónicas que atentan contra la biodiversiad, nos está llevando a una situación catastrófica. Aquí, en el monte, en la montaña, en la pampa profunda, en las ciudades y a lo largo y ancho de toda la red de territorios sacrificados, las comunidades jamás hemos dejado de sentir los duros golpes de este modelo ecocida, que no sólo explota los suelos, sino nuestros cuerpos, tejidos sociales y culturas diversas. Así, hemos aprendido que sus promesas no nos devuelven nuestros ríos, nuestra agua pura, bosques, selvas y ecosistemas; así como tampoco curan las heridas por la sistemática represión. Los bellos discursos políticos y empresariales enmascaran horrores y aquí estamos para visibilizarlos.