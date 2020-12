Argentina: Acciones Plurinacionales en Defensa de la Vida

Gacetilla de prensa

NO A LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT ni en el resto del país. Asambleas de toda la provincia se

FRACKING. Basta de falsas soluciones, NO AL ACUERDO PORCINO CON CHINA NI CON NADIE.

represión. LA VIDA Y EL AGUA NO SE NEGOCIAN, SE DEFIENDEN.

★ PARANÁ – Viernes 11/12: muraleada, proyectorazo, acción directa no violenta por el fracking, artivismo por el

★ ROSARIO – Viernes 11/12: Die In. Sábado 12/12, 16 hs: Acción Plurinacional por el Agua y los Territorios en Almacén

★ TUCUMAN – Viernes 11/12, 17 hs: Die In y Ángeles Rojos en Casa Histórica. Sábado 12/12: Acción Plurinacional por el

#SinZoo • Acción Antiespecista – La Plata • Acción Ecológica Anticapitalista – Nuevo MÁS • Aclimatando

• ADe – Agrupación Derecho Independiente • Agenda Ambiental • Alianza x el Clima Argentina •

Amartya • AmbientArg • Ambientarg Junín • Ambiente en Lucha – IS en FITU • Amigos de la Patagonia

• Ando Habitando • Animal Libre • Antiespecistas Zona Sur • ArteporelAgua • Artículo 41 • Asamblea

de Pucará y Ancasti-Catamarca • Asamblea No a la Mina, Buenos Aires. • Asamblea por la Tierra y el

Agua de Las Grutas • Capibara • Climate Save (Argentina, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre

Ríos, Mendoza, Neuquén, Santa Fe) • Autoconvocadxs • Comisión Ambiental del Centro de Estudiantes

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA • Conciencia Ecológica • Conciencia Solidaria ONG •

Consciente Colectivo • Corriente Espartaco – Jóvenes humanistas y solidarios • Democracia Socialista •

DifusionV ZonaSur • Eco House • Eco Huellas • Eco Lobos • Eco proyecto 21 • ECOnciencia V • Ecos de

Mar • Ecowork- Sembrando ideas • El Árbol – Escuela de Ruralidad y Permacultura • Festival

ARDEMOS • Festival Internacional de Cine Ambiental • Foro Ambiental y Social de la Patagonia • FPDS

corriente plurinacional • Frente Antiespecista Interseccional Revolucionario – FAIR • Frente Popular

Darío Santillán • Fridays For Future (Argentina,Chaco,Mendoza,Paraná) (Viernes por el Futuro)

• Health Save Argentina • Huerto los Ayamanes • I.U.M.A • Isla Verde • Jóvenes por Bariloche •

juventud ambientalista • Kula Earth • La Pampa X el Ambiente • La Reveldía • Listos Ya • M.U.T.O. •

MAPA – Movimiento Autoconvado de Permacultura Argentina • Movimiento de los Pueblos •

Movimiento Pueblos Contra el Terricidio • Movimiento Sustentable • Multisectorial Antiextractivista •

Mundo Aparte • Mundo Sur • Observatorio del Derecho a la Ciudad • Ocean 0KM • ONG Evolución

Ambiental Coronel Suárez • Organizacion de Ambientalistas Autoconvocados • P.I.A.R.A. • Paraná

Animal Save • Prosperar • Proyecto Squatters • Proyecto Timón Verde • PTS en FITU • Red /

Consciencia • Red Corrientes ddhh • Red Ecosocialista – MST en FITU • Salvarnos Salvando • Soluciones

Sostenibles • Soluciones Tecnológicas Sustentables • Somos miles • Somos Revolución Animal •

Sumando Energías • Three For Seven • Tierra para Vivir – Marabunta • TierraVida • Tribuna Ambiental

– PO FITU • Tucumán Contra las Megafactorías • Un árbol para mi vereda y Germinar • Unión Vegana

Argentina • Vida Libre • Voicot • XelFuturo • XR (Argentina,Cuenca Río Luján,GBA Oeste, Mendoza,

Misiones, Neuquén, Paraná, Rosario, Sauce Corto, Tucumán, Neuquén).