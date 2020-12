Argentina: Siete de cada diez niños pobres

Por Silvana Melo

(APe) 4 Diciembre 2020

Que siete de cada diez niños vivan en hogares sumergidos en la pobreza es un delito de humanidad herida, de humanidad lastimada. De lesa humanidad. Es un delito porque implica un daño a ocho millones y medio de los seres humanos más indefensos (desde el nacimiento a los 17 años) que es evitable. Y es de lesa porque son ocho millones y medio de niños a los que les falta todo aquello que la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño y todos aquellos papeles tan vacíos a veces consagran floridamente. Dos millones de esos niños tienen hambre constante diariamente. Sin que haya con qué saciarla. Y el delito se convierte en crimen. Mientras a los ricos se les pide un porcentaje irrisorio de sus fortunas incalculables. No como un tributo como se debería, sino como un gesto de caridad que ni siquiera así aceptarán.

Pero no es una fatalidad.

Detrás de cada niño en la calle hay un padre desocupado, decía Alberto Morlachetti en los 90. Hoy en cada niño que no tiene casa, que tiene hambre, que se enferma y la tos le dura toda la vida, hay padres pobres, trabajadores informales, desocupados, sin cobertura social ni sanitaria, rehenes de planes, AUH, IFE y todos los instrumentos de salvataje que al final son trampas. Que mantienen fuera del mercado laboral porque el trabajo no dura, no es seguro y expulsa a todos los programas sociales.